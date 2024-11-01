Ракеты GMLRS и снаряды 155: ВСУ ударили HIMARS по скоплению оккупантов на Запорожье (видео)

В зоне поражения оказалось несколько десятков оккупантов, которые перемещались на двух "Газелях".

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Бойцы 108-й бригады территориальной обороны совместно с аэроразведчиками подразделения "SkyForce" ракетами GMLRS и снарядами калибра 155 мм нанесли удар по логистическому пункту ВС РФ. Видео опубликовано в Telegram-канале журналиста Юрия Бутусова.

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В зоне поражения оказалось несколько десятков оккупантов, которые перемещались на двух "Газелях". В оккупационной группировки их использовали вместо более вместительных армейских грузовиков с более высокой проходимостью.

В зоне поражения оказалось несколько десятков российских военных на двух "Газелях"

Напомним, что, по данным добровольца 24-го ОШБ "Айдар" Станислава Бунятова, российские войска реализуют "первую фазу замысла" под Купянском. С севера оккупантов сдерживает Оскол, с юга и востока положение "несколько тяжелее". На Купянском направлении — свежие механизированные подразделения.

Также сообщалось, что боец ВСУ сделал тату в память о "чуде" на фронте. Военного не брали в ВСУ из-за результатов медосмотра, но он все же добился желаемого.

В свою очередь, в DeepState назвали возможную следующую цель российских войск. По словам представителя организации Романа Погорилого, противнику удалось зайти в еще не уничтоженный город Донецкой области. Это получилось достичь за счет преимущества личного состава ВС РФ.