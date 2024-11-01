Оккупация Селидово: в DeepState назвали возможную следующую цель ВС РФ (карта)

По словам аналитика Романа Погорилого, противнику удалось зайти в еще не уничтоженный город на Донбассе, а это большая редкость для оккупантов. Это получилось сделать благодаря преимуществу среди личного состава ВС РФ.

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Ситуация на Донбассе остается напряженной и накануне противнику удалось оккупировать город Селидово, по информации проекта DeepState. Аналитик Роман Погорилый в эфире "Громадського радiо" рассказал подробнее о происходящем на фронте.

По его словам, многие источники уже подтвердили тот факт, что город в Донецкой области мог перейти в руки противника. В частности, это может повлиять на местное население, которое осталось внутри населенного пункта.

"Особенно эта информация касается того, что россияне делают с гражданским населением, которое там осталось. Они зашли в еще не уничтоженный город. Это для них очень большая редкость. И они сейчас этим "наслаждаются". А те, кто ждал их, получают по заслугам, ведь с ними обращаются не лучшим образом", — заявил Роман Погорилый.

В DeepState рассказали, как будут действовать россияне после оккупации Селидово Фото: DeepStateMAP

Аналитик добавил, что пока нет точной информации о том, сколько человек может оставаться в захваченном городе, однако известно, что сильнее всего пострадали восточные окраины Селидово. Именно там ВС РФ могли проводить наступательные и штурмовые действия.

Украинские защитники делали все возможное, чтобы выбивать вражеские войска с населенного пункта, однако "россиян много, как всегда". Именно поэтому им удалось его оккупировать. Сейчас ВС РФ пытаются выдвинуть линию фронта и продолжают давить на этом направлении. Теперь они будут двигаться к Покровску, но пока что рано делать выводы, ведь оккупанты могут сместить вектор наступательных действий.

"Я не сказал бы, что линия фронта в районе Покровска обвалилась. Но я сторонник того, что рано делать какие-то выводы и такие острые заявления. Нужно верить в Силы обороны и помогать им", — резюмировал Роман Погорилый.

В Генеральном штабе ВСУ официально не подтверждали оккупацию города Селидово на момент публикации материала.

Напомним, 31 октября сообщалось, что ВС РФ захватили Селидово в Донецкой области и оккупировали еще 2 населенных пункта, писали в DeepState. Российские террористы также продвинулись возле Новоукраинки, в Новодмитровке и Кураховке.