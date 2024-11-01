Окупація Селидового: у DeepState назвали можливу наступну ціль ЗС РФ (карта)

За словами аналітика Романа Погорілого, противнику вдалося зайти у ще не знищене місто на Донбасі, а це велика рідкість для окупантів. Це вдалося зробити завдяки перевазі серед особового складу ЗС РФ.

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Ситуація на Донбасі залишається напруженою і напередодні противнику вдалося окупувати місто Селидове, за інформацією проєкту DeepState. Аналітик Роман Погорілий в ефірі "Громадського радіо" розповів докладніше про те, що відбувається на фронті.

За його словами, багато джерел уже підтвердили той факт, що місто на Донеччині могло перейти до рук противника. Зокрема це може вплинути на місцеве населення, яке залишилося у населеному пункті.

"Особливо ця інформація стосується того, що росіяни роблять із цивільним населенням, яке там залишилося. Вони зайшли у ще не знищене місто. Це для них дуже велика рідкість. І вони зараз цим "насолоджуються". А ті, хто чекав на них, отримують по заслугах, адже з ними поводяться не найкраще", — заявив Роман Погорілий.

У DeepState розповіли, як діятимуть росіяни після окупації Селидового Фото: DeepStateMAP

Аналітик додав, що наразі немає точної інформації про те, скільки людей може залишатися в захопленому місті, однак відомо, що найбільше постраждали східні околиці Селидового. Саме там ЗС РФ могли проводити наступальні та штурмові дії.

Українські захисники робили все можливе, щоби вибити ворожі війська з населеного пункту, проте "росіян багато, як завжди". Саме тому їм вдалося його окупувати. Наразі ЗС РФ намагаються висунути лінію фронту і продовжують тиснути на цьому напрямку. Тепер вони рухатимуться до Покровська, але поки що зарано робити висновки, адже окупанти можуть змістити вектор наступальних дій.

"Я не сказав би, що лінія фронту в районі Покровська обвалилася. Але я прихильник того, що рано робити якісь висновки і такі гострі заяви. Потрібно вірити в Сили оборони і допомагати їм", — резюмував Роман Погорілий.

У Генеральному штабі ЗСУ офіційно не підтверджували окупацію міста Селидове на момент публікації матеріалу.

Нагадаємо, 31 жовтня повідомлялося, що ЗС РФ захопили Селидове на Донеччині та окупували ще 2 населені пункти, писали в DeepState. Російські терористи також просунулися біля Новоукраїнки, у Новодмитрівці та Курахівці.