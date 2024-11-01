"Второй день рождения": боец ВСУ сделал тату в память о "чуде" на фронте (фото)

Военного не брали в ВСУ из-за результатов медосмотра, но он добился своего. Теперь он сохраняет жизненные истории на теле, чтобы помнить о пережитых опасностях.

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Украинский военный завоевал себе место в рядах ВСУ. После пережитого на передовой он начал обозначать жизненные истории на собственном теле. Его историей 1 ноября поделилась пресс-служба оперативно-тактической группировки "Харьков".

"Меня вообще здесь не должно было быть", — шутит боец 42-й отдельной механизированной бригады с позывным "Стрыйский".

В частности, речь и о том, как он оказалась в Силах обороны. Еще в начале полномасштабной войны мужчина одним из первых стал в очередь в ТЦК. Это происходило в городе Стрый во Львовской области.

Говорят, в то время "брали всех подряд". Однако "Стрыйского" мобилизовать отказались из-за заключения ВВК. Однако украинец не из тех, кому свойственно опускать руки. Он не сдался и "в обход всем нормам и выводам врачей" все же попал на службу.

Фото "Стрыйского" Фото: 42 ОМБр

"На свой страх и риск. А рисков у него было более чем достаточно...", — подчеркнули в ОТГ "Харьков".

Об опасности, с которой сталкивается "Стрыйский", свидетельствуют его татуировки. Каждый случай, когда он находился на грани жизни и смерти, воин высекает на теле. Эти тату — как напоминание об очередном "Дне рождения".

Один из таких случаев произошел в Часовом Яру. Во время ротации с украинских позиций "Стрыйского" догнал в упор вражеский FPV-дрон. На борту был смертоносный груз, но фатального сброса не произошло — боеприпас чудом не сработал. После пережитого спину бойца украсило изображение российского БПЛА и дата "второго дня рождения".

Фото символической татуировки Фото: 42 ОМБр

"То, что случается в жизни, — надо помнить", — заявил с улыбкой защитник.

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