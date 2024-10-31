В масках и простынях: спасатели ГСЧС показали, как празднуют Хэллоуин (видео)

Спасатели надели костюмы призраков и убийц, чтобы отметить праздник Хэллоуин, свидетельствуют видео из соцсетей. Пока нет комментариев главы ГСЧС и руководителей региональных управлений службы.

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Работники двух региональных отделений Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) решили отметить Хэллоуин-2024. Спасатели надели фантастические костюмы и перевоплотились в персонажей фильмов ужасов и в призраков. Видео с кадрами перевоплощения спасатели опубликовали в соцсетях. Фокус отыскал публикации ГСЧС на Хэллоуин, которые появились 31 октября. Одно видео разместили в сети спасатели Борисполя Киевской области, второе — сняли в Одессе.

Видео работников Бориспольского РУ ГСЧС первым появилось в соцсети TikTok, свидетельствуют данные на странице: кадры опубликовали около полуночи 31 октября. Запись длится 19 секунд. В течение этого времени видим спасателей, которые натянули на себя белые простыни — это была основная часть костюма на Хэллоуин. Затем простыни дополнили аксессуарами — черными очками, касками, респираторами. Был также реквизит — например, ружье, журнал выездов, тыква с горящей свечой внутри. Под музыку появляется с десяток кадров — люди в костюмах позируют на фоне машины спасателей или внутри нее.

Видео ГУ ГСЧС Одессы появилось в TikTok около 14 час. 31 октября. Первые кадры показывают восьмерых спасателей, которые позируют в униформе рядом с красной спецмашиной. Следующие кадры — эти же люди, но уже в масках персонажей из фильмов "Хэллоуин", "Крик" и других. Они двигаются под музыку и размахивают реквизитом — топорами, лопатами, бензопилами и другими предметами, которые могут понадобиться как спасателям, так и "маньякам".

В сети не удалось отыскать видео на Хэллоуин от ГСЧС, например, Киевской области, Одессы, Запорожья, Львова, из Харьковской или Донецкой областей. Также нет комментариев главы службы Андрея Даника.

Хэллоуин — детали празднования

Отметим, в октябре Фокус писал об истории появления праздника Хэллоуин (или Хэллоуин, англ. Halloween). Первыми праздник начали отмечать жители Великобритании и Ирландии, которые. в свою очередь, позаимствовали его у древних кельтов. Кельты имели ряд ритуалов, связанными с подготовкой природы к осени и зиме — это был праздник Самайн (ирл. Samhain). Впоследствии к древним ритуалам добавились христианские, ведь 1 ноября отмечался День всех святых. Со временем первоначальное значение забылось и в итоге 31 октября взрослые и дети переодеваются в страшные или комические костюмы и требуют сладости.

Напоминаем, журнал Hello собрал коллекцию костюмов, которые на Хэллоуин надевали члены королевской семьи Великобритании.