Приносили жертвы и переодевались: почему люди 500 лет подряд празднуют Хэллоуин

Праздник Хэллоуин родился не в США, а на Британских островах. Некоторые ритуалы связаны с древними кельтами и римлянами, а некоторые — с традиционными христианскими традициями.

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Первыми праздник Хэллоуин, или Хэллоуин (англ. Halloween) начали праздновать британцы и ирландцы, которые переняли некоторые традиции у кельтов. Кельты в последний день октября устраивали сельскохозяйственный праздник. В течение нескольких веков праздник слился с Днем всех святых, который отмечали сторонники христианства. О происхождении традиций, популярных среди детей и взрослых в третьем тысячелетии, рассказали на портале Mirror.

Журналисты напомнили, что Хэллоуин празднуют 31 октября, накануне Дня всех святых 1 ноября. Часть людей предполагает, что традиция одеваться в жуткие наряды и выпрашивать конфеты родилась в США. Однако на самом деле праздник связан с кельтами и христианством на Британских островах: веселые ритуалы сформировались, ориентировочно, в XVI веке и поддерживаются уже около 500 лет, говорится в статье.

Праздник Хэллоуин — история

На портале Mirror объяснили, что традиции Хэллоуина связаны с древним кельтским праздником Самайн (ирл. Samhain), которые переняли британцы и ирландцы после освоения островных территорий. Кельты проводили определенные ритуалы 31 октября-1 ноября в знак завершения летне-осеннего сезона и начала зимы. В эти дни люди собирались вместе, рассказывали друг другу истории, переодевались в костюмы животных и приносили жертвы. Кое-где в традициях появлялись упоминания о римских завоевателях, которые пришли на острова века назад, и о римских святых Помоне и Фералии, связанных с мертвыми, а также с деревьями и яблоками.

Праздник Самайн описали христианские монахи в X-XI веках, говорится в статье. В то же время христиане, начиная с VI века, отмечают День всех святых 1 ноября. Постепенно британцы объединили два события в одно и начали отмечать Канун всех святых, который получил название Halloween. Halloween (Хэллоуин, Хэллоуин — укр.) — это сокращение от All Hallowed Souls Eve, то есть "вечер всех святых душ".

Эмигранты из Британии и Ирландии привезли Хэллоуин в США и к традициям добавили рассказывание истории об умерших и о страшных приключениях с привидениями. Постепенно сформировался ряд ритуалов, которые ежегодно воспроизводят все желающие.

Костюмы на Хэллоуин — почему их надевают

Журналисты объяснили, что кельтская традиция надевать фантастические костюмы предназначалась для отпугивания злых душ. Считалось, если они увидят страшные фигуры, то подумают, что это один из них и не будут вредить. Кельты с этой целью надевали шкуры и головы животных, но сегодня костюмы видоизменились: они стали более карнавальными.

Праздник Хэллоуин — пример ведьминских костюмов Фото: Getty Images

Тыквы и сладости во время Хэллоуина

Согласно легендам, которые пересказали на Mirror, история вырезания фонарика из тыквы происходит от ирландцев. У выходцев из Ирландии была легенда о Джеке, который поймал дьявола в ловушку и выпустил с условием, что никогда не попадет в ад. Когда мужчина умер, дьявол выполнил договоренность, но по-своему: умерший остался на этом свете в виде духа и стал вечным призраком. Чтобы ходить по земле, он освещал путь фонариком, вырезанным из репы. В Америке репа была слишком дорогой, поэтому ее вытеснил фонарик из тыквы, объяснили журналисты.

Праздник Хэллоуин — пример фонарика из тыквы Фото: Соцсети

Еще одна традиция — раздача яблок и сладостей — это традиция, связанные с молитвами за умершими. Христиане таким образом благодарили людей, которые молились за близких, и отдавали конфеты и фрукты тем, кто стучал в их двери. Раньше это была выпечка, которую называли soul cake (душевная выпечка). Позже бисквит заменили конфетами и шоколадом.

Праздник Хэллоуин — какие сладости можно приготовить Фото: Из открытых источников

Отметим, осенью 2022 года топ-модель Хайду Клум выбрала оригинальный и неожиданный костюм для Хэллоуина. На фото с вечеринок видим фигуру модели, скрытую в костюме червя, а лицо Хайди едва заметно в складках маски. После праздника американка объяснила, что костюм стоил достаточно дорого, а на переодевание она потратила 12 часов.

Напоминаем, летом Фокус рассказывал о происхождении славянского праздника День Перуна. Кроме того, ранее публиковалось объяснение, откуда появилась традиция варить яйца на Пасху.