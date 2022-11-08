"Стоит гораздо больше, чем кто-то мог бы подумать". Новые подробности о костюме червя Хайди Клум

Знаменитость еще раз подтверждает свое звание королевы Хэллоуина.

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Стали известны свежие подробности относительно хэллоуинского костюма 2022 Хайди Клум. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Наряд дождевого червя немецкой топ-модели обошелся дороже, чем ее фанаты могли себе представить.

"Это стоит гораздо больше, чем кто-то мог бы подумать", — отмечает визажист Майк Марино. По его словам, на просьбу Хайди Клум создать костюм червя он не сразу ответил согласием. Поначалу специалист сомневался, что сможет воплотить идею своей клиентки в реальность.

"Эта идея костюма была настолько масштабной, что она должна была состояться в [реальном времени и в] реальной жизни, без сокращений на втором дубле", — отметил Марино.

[ + – ] Хайди Клум с дочерью Лени Фото: Getty

После того, как немецкая звезда подиумов убедила, что они могут "заставить это работать", визажист и его команда взялись за четыре месяца создать червя размером с человека.

"Когда костюм был изготовлен, мы застегнули Хайди и спрятали молнию, потом я приклеил средства для лица и нарисовал", — сказал специалист костюмов.

По словам модели, ее превращение в беспозвоночное создание заняло 12 часов, и она поделилась: "Мы начали в 11 утра, и я, видимо, вышла на ковер около 11 вечера".

[ + – ] Хайди Клум с мужем Фото: Getty

Какой бы ни была цена креативного наряда, Хайди Клум считает, что оно того стоит.

"Для меня Хэллоуин — это трансформация и творчество. Я счастлива, что люди ценят креативность и усилия, направленные на создание этого, а также всех других костюмов, которые я делала в прошлом. Я бы не смогла этого сделать без моей команды", — признается королева Хэллоуина.

Напомним, Хайди Клум поделилась слишком откровенным фото.

Также Фокус писал о технологии создания костюма Хайди Клум.