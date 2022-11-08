"Коштує набагато більше, ніж хтось міг би подумати". Нові подробиці щодо костюма хробака Гайді Клум

Знаменитість вкотре підтверджує своє звання королеви Геловіну.

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Стали відомі свіжі подробиці щодо геловінського костюму 2022 Гайді Клум. Про це пише The Hollywood Reporter.

Вбрання дощового хробака німецькій топмоделі обійшлося дорожче, ніж її фанати могли собі уявити.

"Це коштує набагато більше, ніж хтось міг би подумати", — зазначає візажист Майк Маріно. За його словами, на прохання Гайді Клум створити костюм хробака він не одразу відповів згодою. Спочатку фахівець сумнівався, що він зможе втілити ідею своєї клієнтки в реальність.

"Ця ідея костюма була настільки масштабною, що вона мала відбутися в [реальному часі та в] реальному житті, без скорочень на другому дублі", — зазначив Маріно.

[ + – ] Гайді Клум з донькою Лені Фото: Getty

Після того, як німецька зірка подіумів переконала, що вони можуть "мусити це працювати", візажист та його команда взялися за чотири місяці створити хробака розміром з людину.

"Коли костюм був виготовлений, ми застебнули Гайді та сховали блискавку, потім я приклеїв засоби для обличчя та намалював", — сказав фахівець костюмів.

За словами моделі, її перетворення на безхребетне створіння зайняло добрих 12 годин, і вона поділилася: "Ми почали об 11 ранку, і я, мабуть, вийшла на килим близько 11 вечора".

[ + – ] Гайді Клум з чоловіком Фото: Getty

Якою б не була ціна креативного вбрання, Гайді Клум вважає, що воно того варте.

"Для мене Хелловін — це трансформація та творчість. Я щаслива, що люди цінують креативність і зусилля, спрямовані на створення цього, а також усіх інших костюмів, які я робила у минулому. Я б не змогла цього зробити без моєї команди", — зізнається королева Геловіну.

Нагадаємо, Гайді Клум поділилася занадто відвертим фото.

Також Фокус писав про технологію створення костюма Гайді Клум.