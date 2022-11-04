Суперабсурдний. Як створювався костюм черв'яка Гайді Клум (фото)

На створення вбрання знадобилося близько двох років.

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49-річна німецька топмодель Гайді Клум розповіла, як створювався її нашумілий костюм хробака на Геловін 2022. Про це пише Vogue.

Як виявилося, на виготовлення вбрання для найстрашнішого свята в році моделі знадобилося близько двох років, оскільки з 2020-го вечірки скасовувалися через поширення захворюваності на коронавірус. Тому для геловінського вечора 2022 у Гайді Клум було багато часу, щоб приготуватися.

"Я намагалася придумати костюм, який був би суперабсурдним, але в той же час дуже знайомим", — розповідає зірка подіумів та соцмереж.

[ + – ] Гайді Клум Фото: Getty

На запитання журналістів, чому знаменитість обрала саме костюм хробака, Клум відповіла лаконічно: "Просто в цьому році не було нічого людського".

Зокрема над "страшним" вбранням працювала команда візажиста Майка Маріно. За словами Клум, її помічники завжди втілюють у життя всі найбожевільніші ідеї знаменитості.

"Хотіла бути Джессікою Реббіт, він сказав: "Без проблем". Хотіла бути перевертнем з кліпу "Thriller", він: "Без проблем". Клонувати мене п'ять разів? Без проблем", — розповідає королева геловінських вечірок.

[ + – ] Гайді Клум з донькою Лені Фото: Getty

Втім, ідея з дощовим черв'яком здалася Майку трохи нереальною, він навіть пробував відмовити Гайді. Проте, як бачимо, хробак усе-таки вийшов (виповз) на публіку.

Під час створення костюму Гайді Клум надягнули протезну оболонку. Для цього моделі довелося повністю стиснути руки. Після цього на обличчя зірки подіумів нанесли грим.

Тим часом чоловік моделі та телеведучої, музикант Том Каулітц на один вечір став однооким рибалкою.

[ + – ] Процес створення костюма хробака Гайді Клум

Нагадаємо, Гайді Клум поділилася дуже відвертим фото.

Також Фокус писав про ефектну появу Гайді Клум на геловінській вечірці.