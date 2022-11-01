Переплюнула всіх: Гайді Клум приголомшила костюмом дощового хробака на Геловін (фото, відео)

Супермодель зуміла здивувати навіть справжніх любителів Геловіну.

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49-річна німецька супермодель, акторка та телеведуча Гайді Клум вкотре підтвердила, що у виборі костюмів та образів на Гелловін їй немає рівних не лише в американському, а й, напевно, у світовому шоубізнесі. Вона тримала інтригу до останнього моменту, хоча таблоїди згоряли від нетерпіння, очікуючи, чим вона здивує цього разу. І Гайді не підвела.

Клум з'явилася на своїй 21-й щорічній вечірці на честь Геловіну в Sake No Hana у Нью-Йорку в костюмі гігантського дощового хробака, якого за вудку тримав чоловік знаменитості, 33-річний гітарист Tokio Hotel Том Кауліц, одягнений у костюм одноокого рибалки комбінезон, картата сорочка і чорний капелюх.

[ + – ] Гайді Клум і Том Кауліц Фото: Getty

Реалістична фігура хробака мала складки і була доповнена вигнутою головою та довгим хвостом. Все тіло Клум було закрите, крім її очей і рота, і крізь неї виглядали її коричневі кросівки. На світ зірка дивилася із яскраво-жовтими лінзами.

Позуючи перед камерами на червоній доріжці, Гайді посміхалася і ледве могла рухатися в костюмі, а потім зовсім лягла на підлогу, роздаючи інтерв'ю пресі. Пізніше Клум зняла "личину" і залишилася в прозорому боді, прикрашеному стразами, проте маску хробака все ж таки залишила.

Ще до вечірки Гайді вийшла в ефір на Amazon, показавши, як разом із співавтором її образу Тімом Ганном готується до свята. Вона намагалася не розповідати надто багато про свою зовнішність, загорнувшись у простирадло з принтом Геловіну, поки її команда працювала над макіяжем. Грим наносили з 11 години ранку, і лише надвечір усе було закінчено.

За словами Клум, вона була схвильована цьогорічною вечіркою після дворічної перерви через COVID-19. Вона також розповіла, що перше, що вона робить на своїх вечірках на честь Геловіну, це ходить, щоб привітати всіх, і намагається з'ясувати, хто знаходиться під кожним костюмом.

Про те, що в неї цього року буде такий незвичайний костюм, знаменитість натякала давно. Під час бесіди з журналістами PEOPLE на червоній доріжці The Daily Front Row Fashion Media Awards у вересні вона розповіла, що навіть налякала себе своїм образом цього року.

"Я не думаю, що колись відчувала таку клаустрофобію, як тієї ночі. У мене є річ, пов'язана з почуттям клаустрофобії. Особливо, якщо на мені занадто багато налипло і я не можу це зняти... Так що мені доведеться дуже швидко пройти через це", — зазначала Клум.

Вже після святкування Гайді на своїй сторінці у соцмережі нарешті розкрила секрет костюма. Виявилося, що тіло черв'яка було зроблено з поролону і складалося з двох частин. Зірка показала майстерню, де її робили, а також процес "примірки".

А так працювали над образом чоловіка супермоделі.

На вечірці була і дочка супермоделі, 18-річна Ленні. Вона виглядала розкішно у чорному костюмі Жінки-кішки з латексу. Її світле волосся було розпущене, а на голові красувався убір із котячими вушками. Обличчя дівчини затуляла чорна маска, а губи виділяла яскраво-червона помада.

[ + – ] Ленні Клум із задоволенням обіймалася з мамою Фото: Getty

Нагадаємо, американський комі до Беніто Скіннер на Геловін покликав своїх друзів і відтворив весільну вечірку Брітні та Сема Асгарі, а Емілі Ратаковські обрала традиційно пікантний костюм.