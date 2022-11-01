Переплюнула всех: Хайди Клум ошеломила костюмом дождевого червя на Хэллоуин (фото, видео)

Супермодель сумела удивить даже видавших виды любителей Хэллоуина.

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49-летняя немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум в очередной раз подтвердила, что в выборе костюмов и образов на Хэллоуин ей нет равных не только в американском, но и, наверное, в мировом шоу-бизнесе. Она держала интригу до последнего момента, хотя таблоиды сгорали от нетерпения, ожидая, чем же она удивит в этот раз. И Хайди не подвела.

Клум появилась на своей 21-ой ежегодной вечеринке в честь Хэллоуина в Sake No Hana в Нью-Йорке в костюме гигантского дождевого червя, которого за удочку держал супруг знаменитости, 33-летний гитарист Tokio Hotel Том Каулиц, облаченный в костюм одноглазого рыбака в объемном черном комбинезоне, клетчатой рубашке и черной шляпе.

[ + – ] Хайди Клум и Том Каулиц Фото: Getty

Реалистичная фигура червя имела складки была дополнена изогнутой головой и длинным хвостом. Все тело Клум было закрыто, за исключением ее глаз и рта, и сквозь нее выглядывали ее коричневые кроссовки. На мир звезда смотрела с ярко-желтыми линзами.

Позируя перед камерами на красной дорожке, Хайди улыбалась и еле могла двигаться в костюме, а затем и вовсе улеглась на пол, раздавая интервью прессе. Позже Клум сняла "личину" и осталась в прозрачном боди, украшенном стразами, однако маску червя все же оставила.

Еще до вечеринки Хайди вышла в эфир на Amazon, показав, как вместе с соавтором ее образа Тимом Ганном готовится к празднику. Она старалась не рассказывать слишком много о своей внешности, завернувшись в простыню с принтом Хэллоуина, пока ее команда работала над макияжем. Грим наносили с 11 часов утра, и только к вечеру все было закончено.

По словам Клум, она была взволнована вечеринкой этого года после двухлетнего перерыва из-за COVID-19. Она также рассказала, что первое, что она делает на своих вечеринках в честь Хэллоуина, — это ходит, чтобы поприветствовать всех, и пытается выяснить, кто находится под каждым костюмом.

О том, что у нее в этом году будет столь необычный костюм, знаменитость намекала давно. Во время беседы с журналистами PEOPLE на красной дорожке The Daily Front Row Fashion Media Awards в сентябре она рассказала, что даже напугала себя своим образом в этом году.

"Я не думаю, что когда-либо чувствовала такую клаустрофобию, как в ту ночь. У меня есть вещь, связанная с чувством клаустрофобии. Особенно, если на мне слишком много налипло и я не могу это снять… Так что мне придется очень быстро пройти через это", – отмечала Клум.

Уже после празднования Хайди на своей странице в соцсети наконец раскрыла секрет костюма. Оказалось, что тело червя было сделано из поролона и состояло из двух частей. Звезда показала мастерскую, где его делали, а также процесс "примерки".

А так работали над образом супруга супермодели.

На вечеринке была и дочь супермодели, 18-летняя Ленни. Она выглядела роскошно в черном костюме Женщины-кошки из латекса. Ее светлые волосы были распущены, а на голове красовался убор с кошачьими ушками. Лицо девушки закрывала черная маска, а губы выделяла ярко-красная помада.

[ + – ] Ленни Клум с удовольствием обнималась с мамой Фото: Getty

Напомним, американский комик Бенито Скиннер на Хэллоуин позвал своих друзей и воссоздал свадебную вечеринку Бритни и Сэма Асгари, а Эмили Ратаковски выбрала традиционно пикантный костюм.