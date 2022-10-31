Американский комик с друзьями воссоздали свадьбу Бритни Спирс и Сэма Асгари на Хэллоуин

Бенито Скиннер позвал своих друзей и воссоздал свадебную вечеринку Бритни и Сэма Асгари.

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Голливудские звезды празднуют Хэллоуин и радуют поклонников яркими образами. Но комик Бенито Скиннер решил пойти дальше и воссоздать главную свадьбу этого лета. Фото и видео он опубликовал в своем Instagram.

Бритни Спирс и ее давний бойфренд Сэм Асгари сочетались браком 9 июня 2022 года. Это ознаменовало освобождение певицы от многолетней опеки ее отца, который издевался над ней и подсадил на успокаивающие препараты.

Так что родственников Бритни на свадьбе не было. Только близкие друзья.

[ + – ] Свадьба Бритни Спирс Фото: Instagram parishilton [ + – ] Пэрис Хилтон и Донателла Версаче Фото: Instagram parishilton

Донателла Версаче создала для Бритни свадебное платье, причем об этих планах она рассказала задолго до церемонии. Донателлу и Бритни связывает давняя дружба.

Также певица пригласила Пэрис Хилтон, Селену Гомес, Дрю Бэрримор и, конечно, Мадонну, с которой они когда-то записывали вместе песни и выступали на MTV.

Бенито Скиннер с друзьями повторил, пожалуй, самую известную фотографию с церемонии, которую опубликовала Пэрис Хилтон.

[ + – ] Бенито Скиннер устроил вечеринку в стиле свадьбы Бритни Спирс

И даже инсценировал танцы на свадебной вечеринке.

Дрю Бэрримор оценила юмор и качество исполнения, перепостив фото и видео у себя. "Это шикарно! Обожаю!", — написала актриса.

Напомним, на свадьбе у Сэма Асгари и Бритни Спирс было около 60 гостей. Но никого из родственников.

Позже, в интервью, сыновья Бритни, которые проживают со своим отцом, Кевином Федерлайном, заявили, что не пошли на свадьбу матери именно поэтому. Оказалось, что они продолжают общаться с дедом и им не понравилось, что его не пригласили на церемонию. Бритни была очень расстроена, как она сама сказала "предательством" своих детей.