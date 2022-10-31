Американский комик с друзьями воссоздали свадьбу Бритни Спирс и Сэма Асгари на Хэллоуин
Бенито Скиннер позвал своих друзей и воссоздал свадебную вечеринку Бритни и Сэма Асгари.
Голливудские звезды празднуют Хэллоуин и радуют поклонников яркими образами. Но комик Бенито Скиннер решил пойти дальше и воссоздать главную свадьбу этого лета. Фото и видео он опубликовал в своем Instagram.
Бритни Спирс и ее давний бойфренд Сэм Асгари сочетались браком 9 июня 2022 года. Это ознаменовало освобождение певицы от многолетней опеки ее отца, который издевался над ней и подсадил на успокаивающие препараты.
Так что родственников Бритни на свадьбе не было. Только близкие друзья.
Донателла Версаче создала для Бритни свадебное платье, причем об этих планах она рассказала задолго до церемонии. Донателлу и Бритни связывает давняя дружба.
Также певица пригласила Пэрис Хилтон, Селену Гомес, Дрю Бэрримор и, конечно, Мадонну, с которой они когда-то записывали вместе песни и выступали на MTV.
Бенито Скиннер с друзьями повторил, пожалуй, самую известную фотографию с церемонии, которую опубликовала Пэрис Хилтон.
И даже инсценировал танцы на свадебной вечеринке.
Дрю Бэрримор оценила юмор и качество исполнения, перепостив фото и видео у себя. "Это шикарно! Обожаю!", — написала актриса.
Напомним, на свадьбе у Сэма Асгари и Бритни Спирс было около 60 гостей. Но никого из родственников.
Позже, в интервью, сыновья Бритни, которые проживают со своим отцом, Кевином Федерлайном, заявили, что не пошли на свадьбу матери именно поэтому. Оказалось, что они продолжают общаться с дедом и им не понравилось, что его не пригласили на церемонию. Бритни была очень расстроена, как она сама сказала "предательством" своих детей.