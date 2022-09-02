Сыновья Бритни Спирс впервые рассказали об отношениях с матерью

Шон Престон и Джейден Джеймс надеются помириться с Бритни, но при этом защищают своего деда, Джейми Спирса

Сыновья Бритни Спирс – 16-летний Престон и 15-летний Джейден наконец нарушили молчание и дали откровенное интервью о своих отношениях с матерью. Полное интервью выйдет на ITV, но уже сейчас таблоиды разбирают беседу в новостях, пишет Daily Mail.

Бывший муж Бритни Спирс Кевин Федерлайн ранее говорил о том, что Престон и Джейден не видели свою мать несколько месяцев. Они даже не пошли на ее свадьбу с Сэмом Асгари. Он сообщил, что очень переживал за бывшую жену, но при этом никак ей не помог, потому что ему нужно было "заботиться о мальчиках".

Но это первый раз, когда Престон и Джейден нарушили молчание. Сейчас они живут рядом с Бритни и Сэмом, но в гости не заходят. Их семья – это их отец Кевин Федерлайн, бывший танцор, который уже более 15 лет живет за счет бывшей жены, ведь суд передал опеку над сыновьями ему и обязал Бритни выплачивать солидные алименты.

[ + – ] Кевин Федерлайн с Джейденом, Джордан и Пейтон Фото: Twitter Erbil Gunasti

Также с ними проживает новая жена Федерлайна – Виктория, его старшие дети Кори и Калеб от актрисы Шар Джексон и дочки Кевина от Виктории: 11-летняя Джордан и восьмилетняя Пейтон.

"Я чувствую, что это мое безопасное место. Мой дом. И я всех здесь люблю", — говорит Джейден в интервью.

В интервью с Дафной Барак они сообщили, что очень любят свою мать. И надеются восстановить отношения.

[ + – ] Джейден и Престон с Дафной Барак Фото: Twitter Erbil Gunasti

"Я на 100% уверен, что это можно исправить. Просто это займет много времени и усилий. Я просто хочу, чтобы она поправилась морально. Когда она поправится, я очень хочу увидеть ее снова", — сказал Престон и обратился к Бритни Спирс напрямую.

"Я очень тебя люблю и надеюсь на лучшее для тебя. Может быть, однажды мы сможем сесть и снова поговорить, и у нас будет нормальный разговор", — отметил Престон.

Джейден во время интервью кажется более общительным, и говорит от имени своего старшего брата. Он самы выучился играть на пианино и говорит, что музыка стала его терапией.

Престон также интересуется музыкой и признается, что у него с Джейденом "очень глубокая эмоциональная связь".

"Престон и я едины. Он всегда присматривает за мной, а я присматриваю за ним. Мы следим за тем, чтобы мы оба были психически здоровы", — говорит Джейден.

[ + – ] Джейден Спирс с отцом и братом Калебом Фото: Twitter Erbil Gunasti

Они рассказали, что когда были маленькими не могли поверить, что их мать настолько знаменита.

"Мы смотрели телевизор и там были все эти люди, которые подпевали ей, а она была на сцене и и только тогда я понял, насколько она известна и насколько успешна как личность, и это вдохновило меня", — признался сын Спирс.

Но в 2007 году Кевин Федерлайн получил опеку над Престоном и Джейденом, а в 2019 – 70% опеки над ними. Они перестали навещать мать, и перестали ночевать в ее доме.

И если еще в 2020 году Джейден называл своего деда, Джейми Спирс "придурком". То сейчас он заявляет, что сожалеет о тех словах.

"Оглядываясь назад, я сожалею о том, что говорил всякие вещи. Я действительно плохо себя чувствую. Престон и я плохо себя чувствуем. Мы хотим его увидеть. Я хочу его увидеть, посидеть с ним рядом с роялем, поговорить о своем будущем", — говорит юноша.

Даже после суда по поводу опеки над их матерью и признаний Бритни Спирс о том, как ее семья контролировала ее и издевалась над ней, ее сыновья утверждают, что любят их.

[ + – ] Кевин Федерлайн с женой Викторией Фото: Twitter Erbil Gunasti

Напомним, Бритни Спирс называет опекунство своего отца, 70-летнего Джейми Спирса "оскорбительным", а свою мать, 67-летнюю Линн – инициатором опеки.

Свою 31-летнюю сестру Джейми Линн Бритни обвинила в том, что она не встала на ее защиту, а своего 45-летнего брата Брайана в том, что он обращался с ней, как с "ничтожеством".

Но Джейден заявил, что его дед "действительно заботится о своей семье".

"Сначала он просто пытался быть похожим на любого отца, позволяющего ей осуществить мечту дочери стать суперзвездой, но я подумал, что, возможно, опекунство длилось слишком долго, возможно, поэтому моя мама была очень зла на всю ситуацию, в которой она находилась. И она слишком много работала. Ей следовало сделать перерыв и расслабиться", — сказал Джейден.

И добавил, что Джейми Спирс "не заслуживает всей ненависти, которую он получает в СМИ. Я люблю его всем сердцем. Он просто пытался быть отцом".

Он сказал, что Бритни не осознает, как сильно Джейми о ней заботился и не может принять тот факт, что она ненавидит свою семью.

"Когда я встречаюсь с ними лично, они ничего такого не делают. Они неплохие люди", — сообщил Джейден и отметил, что на свадьбу матери с Сэмом Асгари не пошел по этой же причине.

[ + – ] Бритни Спирс с Сэмом Асгари Фото: Britney Spears/Instagram

"Это было неподходящее время для поездки. Я не говорю, что не рад за нее – я очень рад. Но она не пригласила всю семью, и если бы пошли только я и Престон – это бы выглядело странно, — признался Джейден.

Заканчивая разговор, сыновья Бритни говорят о том, что они бояться того, что их мать никогда не остановится.

"Так легко быть негативным. Так легко погрузиться в грусть и депрессию. Труднее распространять позитив", — заявили Джейден и Престон.