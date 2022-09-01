Бывший муж Бритни Спирс рассказал, почему сыновья не пришли на ее свадьбу

Интервью обещает быть скандальным и может ударить по Бритни.

Бывший муж Бритни Спирс Кевин Федерлайн дал интервью ресурсу 60 Minutes Australia, тизер которого уже опубликовали в Сети, а сама беседа будет показана публике 4 сентября. Однако даже из обнародованного отрывка разговора можно понять, что откровения экс-возлюбленного певицы и отца двух ее сыновей станут настоящей информационной бомбой, волна от взрыва которой может снова ударить по равновесию Бритни.

В частности Кэвин признался, что сыновья артистки, 16-летний Шон и 14-летний Джейден, не захотели присутствовать на ее свадьбе с Сэмом Асгари после того, как их мать буквально завалила свой аккаунт в Instagram нелепыми танцами и голой грудью.

Федерлайн также объяснил, почему никак не поддерживал бывшую жену во время ее борьбы против многолетнего опекунства и не вмешивался с целью помочь ей. Он заявил, что ему "нужно было беспокоиться о сыновьях".

Однако танцор добавил, что ему "было обидно" за несправедливость, которую переживала Бритни, настолько, что он даже "плохо себя чувствовал".

Брак с певицей он назвал "потрясающим" до определенного времени.

Пара встречалась всего три месяца в 2004 году, прежде чем они обручились в июле того же года, а к сентябрю поженились. Бритни подарила мужу сына Шона в сентябре 2005 года, а Джейден появился примерно через год, в 2006 году. В ноябре того же года поп-звезда подала на развод.

Ранее Федерлайн удже пытался объяснить прекращение общения детей с их матерью, все время напоминая о ее непристойных постах. Однако Бритни отреагировала на его заявления.

"Мне грустно слышать, что мой бывший муж решил обсудить отношения между мной и моими детьми. Как мы все знаем, воспитывать мальчиков-подростков никогда не бывает легко… Неправда, что причина основана на моем Instagram… это было задолго до Instagram… я дала им все… Только одно слово: больно", – заявила певица.

Ее поддержал супруг Сэм Асгари.

"Мальчики очень умны, им скоро исполнится 18, и они смогут принимать собственные решения и, возможно, в конце концов осознают, что "тяжелой" частью было то, что у них был отец, который не работал более 15 лет в качестве образца для подражания", – написал он в соцсети.

Напомним, недавно Кевин обнародовал кадры, на которых Спирс кричит на сыновей.