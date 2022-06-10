Бритни Спирс вышла замуж

О дате свадьбы стало известно только накануне церемонии.

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40-летняя американская поп-певица Бритни Спирс и ее 28летний возлюбленный фитнес-тренер Сэм Асгари поженились 9 июня в Лос-Анджелесе, сообщает People со ссылкой на несколько своих источников.

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На торжестве присутствовали приблизительно 60 приглашенных, среди которых – Пэрис Хилтон, Кэти Хилтон, Мадонна и Дрю Бэримор. Из родственников со стороны невесты на церемонии был только ее брат Брайан. Отсутствовали и сыновей певицы, 16-летний Шон Престон и 15-летний Джейден Джеймс. Однако адвокат Кевина Федерлайна, отца подростков, сообщил, что они "очень счастливы за свою маму".

Фотографий торжества пока что нет ни в аккаунтах молодоженов, ни на страницах их гостей.

По информации инсайдеров, на Спирс было платье от модного дома Versace, созданием которого занималась лично Донателла Версаче, а к алтарю невеста шла под песню Элвиса Пресли "Не могу не влюбиться".

"Я очень рад, что этот день настал, и они поженились. Я знаю, что он так долго этого хотел. Он так заботится и поддерживает ее на каждом этапе пути. Я т не могу дождаться будущего, которое они построят вместе", – заявил журналистам менеджер Асгари Брэндон Коэн.

Сама артистка мечтала о церемонии почти девять месяцев.

"Бритни начала планировать и мечтать о своей свадьбе вскоре после того, как в ноябре она обручилась. Для нее очень важно, что она, наконец, может выйти замуж. Она хочет, чтобы все было идеально", – отметил источник.

Не обошлось и без инцидентов. Джейсон Александр, первый муж Бритни Спирс, с которым она была в браке пару суток, за несколько часов до свадьбы пробрался в дом певицы и транслировал происходящее в калифорнийском особняке певицы. Александр утверждал, что Бритни "пригласила его" на это мероприятие, и что она была его "первой и единственной женой", а затем мужчина с гордостью заявил, что он был там, чтобы "сорвать свадьбу". В какой-то момент ему удалось проникнуть в свадебный шатер, украшенный розовыми розами, прежде чем он столкнулся с вооруженной охраной. Его повязали и передали полиции, а адвокат Мэтью Розенгарт, который помог артистке избавиться от опеки, заверил, что сделает все возможное, чтобы Джейсон был наказан по всей строгости закона.

Спирс и Асгари познакомились на съемках клипа певицы Slumber Party. Позже Бритни рассказала в радиоинтервью в 2017 году, что ей и Сэму потребовалось почти "пять месяцев", чтобы начать романтические отношения. Она сама нашла его номер телефона и позвонила первой.

О помолвке пара объявила в сентябре прошлого года, а в ноябре Бритни официально избавилась от 13-летнего опекунства своего отца.