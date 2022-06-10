Брітні Спірс вийшла заміж

Про дату весілля стало відомо лише напередодні церемонії.

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40-річна американська попспівачка Брітні Спірс та її 28-річний коханий фітнес-тренер Сем Асгарі одружилися 9 червня в Лос-Анджелесі, повідомляє People з посиланням на кілька своїх джерел.

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На урочистості були присутні приблизно 60 запрошених, серед яких — Періс Гілтон, Кеті Гілтон, Мадонна та Дрю Берімор. З родичів із боку нареченої на церемонії був лише її брат Браян. Були відсутні і сини співачки, 16-річний Шон Престон і 15-річний Джейден Джеймс. Проте адвокат Кевіна Федерлайна, батька підлітків, повідомив, що вони дуже щасливі за свою маму.

Фотографій урочистостей поки немає ні в акаунтах молодят, ні на сторінках їхніх гостей.

За інформацією інсайдерів, на Спірс була сукня від модного будинку Versace, створенням якого займалася особисто Донателла Версаче, а до вівтаря наречена йшла під пісню Елвіса Преслі "Не можу не закохатися".

"Я дуже радий, що цей день настав, і вони одружилися. Я знаю, що він так довго цього хотів. Він так дбає і підтримує її на кожному етапі шляху. Я не можу дочекатися майбутнього, яке вони побудують разом", — заявив журналістам менеджер Асгарі Брендон Коен.

Сама артистка мріяла про церемонію майже дев'ять місяців.

"Брітні почала планувати і мріяти про своє весілля невдовзі після того, як у листопаді вона побралася. Для неї дуже важливо, що вона, нарешті, може вийти заміж. Вона хоче, щоб усе було ідеально", — зазначило джерело.

Не обійшлось і без інцидентів. Джейсон Александр, перший чоловік Брітні Спірс, з яким вона була одружена кілька діб, за кілька годин до весілля пробрався до будинку співачки і транслював те, що відбувалося в каліфорнійському особняку. Александр стверджував, що Брітні "запросила його" на цей захід, і що вона була його "першою та єдиною дружиною", а потім чоловік з гордістю заявив, що він був там, щоб "зірвати весілля". Якоїсь миті йому вдалося проникнути у весільний намет, прикрашений рожевими трояндами, перш ніж він зіткнувся з озброєною охороною. Його пов'язали і передали поліції, а адвокат Метью Розенгарт, який допоміг артистці позбутися опіки, запевнив, що зробить усе можливе, щоб Джейсона покарали за всією суворістю закону.

Спірс та Асгарі познайомилися на зйомках кліпу співачки Slumber Party. Пізніше Брітні розповіла в радіоінтерв'ю у 2017 році, що їй і Сему знадобилося майже "п'ять місяців", щоб розпочати романтичні стосунки. Вона сама знайшла його номер телефону та зателефонувала першою.

Про заручини пара оголосила у вересні минулого року, а в листопаді Брітні офіційно позбавилася 13-річного опікунства свого батька.