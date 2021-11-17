Брітні Спірс "на 9-му небі" святкує свободу від опікунства батька

Наразі фінансами Брітні Спірс тимчасово розпоряджатиметься аудитор Джон Забел

13 листопада суд у Лос-Анджелесі остаточно усунув Джеймі Спірса, батька Брітні Спірс, від опіки над донькою. 39-річна співачка нарешті отримала довгождану свободу після 13-річного "рабства". "Зберігати таке становище неможливо. Воно призвело до нестерпної ситуації, що змушує мене відсторонити Джеймі Спірса. Рішення вступає в силу від сьогодні", — зазначила суддя Бренда Пенні під час винесення вироку. Про це повідомляє Page Six.

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Свою перемогу Брітні святкує, викладаючи нетипові для зірок такого рівня дописи в соціальні мережі. Нещодавно ж зірка виклала чорно-біле фото трьох жінок, на якому є напис: "Дружба повинна будуватися на основі алкоголю, сарказму, неадекватності та махінацій". Тисячі фанатів коментують публікації Брітні зі словами про те, як сильно вони її люблять та підтримують.

[ + – ] Допис на сторінці співачки

Також співачка зазначила, що має змогу відсвяткувати початок своєї свободи бокалом шампанського. Адже за 13 років опікунства батька їй не дозволяли вживати алкоголь. Також Джеймі Спірс обмежив коло людей, з якими Брітні могла взаємодіяти, змушував її вживати сильнодійні речовини та не дозволяв вагітніти, адже все це могло завадити їй працювати та заробляти ще більше грошей, якими розпоряджався відповідно батько артистки.

"Які прекрасні вихідні… Мені здається, я постійно на 9-му небі! Учора ввечері я випила свій перший бокал шампанського в найкрасивішому ресторані", — написала Брітні на своїй сторінці в Instagram.

[ + – ] Брітні Спірс

Особливої подяки та поваги заслуговує адвокат Брітні Метью Розенгарт. Його Брітні також неодноразово згадує у своїх дописах, адже саме завдяки йому вона має змогу сьогодні почати жити так, як хоче сама. "Я така щаслива, що адвокат Метью Розенгарт прийшов у моє життя і перевернув його з ніг на голову. Я безмежно вдячна за це!", — пише співачка на своїй сторінці.

Наразі фінансами Брітні Спірс (а це приблизно 60 млн доларів) тимчасово розпоряджатиметься аудитор Джон Забел, якого вибрала сама Брітні.

Упродовж декількох місяців фанати Брітні Спірс по всьому світу об'єдналися в рух "Free Britney" (англ. "свободу Брітні"), вимагаючи визнати опікунство Джеймі Спірса незаконним.

Нагадаємо, Брітні Спірс розсекретила, хто зшиє для неї весільну сукню.

Раніше ми повідомляли, що Брітні Спірс навіть відкладала весілля через судові процеси.