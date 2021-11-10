Брітні Спірс розповіла, що весільну сукню для неї шиє Донателла Версаче

Співачка готується до весілля зі своїм коханим Семом Асгарі

39-річна Брітні Спірс викликала фурор, опублікувавши свої знімки в шикарній рожевій сукні з пишною спідницею. Про це пише Daily Mail.

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Брітні одразу зазначила, що це не весільна сукня, але: "Донателла Версаче шиє мою сукню, поки ми тут говоримо, ха-ха", — написала співачка.

[ + – ] Брітні Спірс у своїй невесільній сукні Фото: https://www.instagram.com/britneyspears [ + – ] Брітні Спірс у своїй невесільній сукні Фото: https://www.instagram.com/britneyspears

Сем Асгарі та Брітні Спірс оголосили про заручини у вересні цього року. Щоправда, поки що точної дати весілля не призначено. Співачка оговтується від наслідків примусової опіки над нею. Адже, нагадаємо, батько та мати Брітні повністю контролювали її життя протягом довгих років.

Зараз Сем Асгарі знімається в бойовику з Мелом Гібсоном, а Брітні нещодавно вирушила у відпустку на приватний острів.

Те, що Брітні отримає на весілля сукню від Донателли, сюрпризом не стало. Модельєрку та співачку пов'язує давня дружба. Брітні часто з'являлася на публіці у вбраннях від Версаче, а Донателла часто називала її музою.

Нещодавно Донателла написала пост у соцмережах, у якому зазначила, що вперше зустрілася з Брітні на показі 2002 року. "Я ніколи не забуду, як ти приїхала і залишилася зі мною. Ти була й будеш чарівною", — розповіла модельєрка.