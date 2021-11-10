Бритни Спирс рассказала, что свадебное платье для нее шьет Донателла Версаче

Певица готовится к свадьбе со своим возлюбленным Сэмом Асгари

39-летняя Бритни Спирс произвела фурор, опубликовав свои снимки в шикарном розовом платье с пышной юбкой. Об этом пишет Daily Mail.

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Бритни сразу отметила, что это не свадебное платье, но "Донателла Версаче шьет мое платье, пока мы здесь говорим, ха-ха", — написала певица.

[ + – ] Бритни Спирс в своем НЕсвадебном платье Фото: https://www.instagram.com/britneyspears [ + – ] Бритни Спирс в своем НЕсвадебном платье Фото: https://www.instagram.com/britneyspears

Сэм Асгари и Бритни Спирс объявили о помолвке в сентябре этого года. Правда, пока точная дата свадьбы не назначена. Певица оправляется от последствий принудительной опеки над ней. Ведь, напомним, отец и мать Бритни полностью контролировали ее жизнь на протяжении долгих лет.

Сейчас Сэм Асгари снимается в боевике с Мэлом Гибсоном, а Бритни недавно отправилась в отпуск на частный остров.

То, что Бритни получит на свадьбу платье от Донателлы, сюрпризом не стало. Модельера и певицу связывает давняя дружба. Бритни часто появлялась на публике в нарядах от Версаче, а Донателла часто называла ее своей музой.

Недавно Донателла написала пост в соцсетях, в котором отметила, что впервые встретилась с Бритни на показе в 2002 году. "Я никогда не забуду, как ты приехала и осталась со мной. Ты была и будешь волшебной", — рассказала модельер.