Бритни Спирс и Сэм Асгари объявили о помолвке (видео)

Певица и ее тренер встречаются уже более четырех лет

Известная певица Бритни Спирс объявила о помолвке со своим возлюбленным, тренером и моделью Сэмом Асгари. Об этом пишет People.

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Как сообщила сама Бритни, 27-летний Сэм стал на одно колена в ее доме в Лос-Анджелесе и предложил 39-летней Спирс стать его женой.

[ + – ] Помолвка Сэма Асгари и Бритни Спирс

Инсайдеры уже сообщили, что певица "в востороге" и "очень счастлива и взволнована". Она даже запостила видео и фото в Instagram на котором можно увидеть кольцо с большим бриллиантом.

[ + – ] Помолвка Сэма Асгари и Бритни Спирс Фото: https://www.instagram.com/britneyspears [ + – ] Сэм Асгари и Бритни Спирс Фото: instagram samasghari

Спирс и Асгари встретились на съемках ее музыкального клипа Slumber Party в 2016 году. Вскоре они начали встречаться. В соцсетях Сэма полно фотографий с певицей: они вместе путешествовали, занимались фитнессом и отмечали семейные праздники. Сэм знаком с сыновьями Спирс и у них прекрасные отношения.

Сэм Асгари — сын эмигранта из Ирана, работает персональным фитнесс-тренером и подрабатывает актером. Его менеджер Брэндон Коэн уже заявил, что Сэм и Бритни "глубоко тронуты поддержкой, преданностью и любовью поклонников".

[ + – ] Сэм Асгари и Бритни Спирс Фото: instagram samasghari [ + – ] Сэм Асгари - жених Бритни Спирс Фото: instagram samasghari

Сама Бритни говорила, что именно Сэм помог ей пережить "самые тяжелые годы жизни". Напомним, ранее певица рассказала на слушаньях об опеке о том, что ей пришлось пережить за последние 13 лет, после того, как в 2008 году ее опекуном был назначен ее отец Джейми Спирс. Популярная исполнительница сообщила, что ее заставляли принимать сильнодействующие препараты, поставить внутриматочную спираль и выходить на сцену.

При этом ее финансы контролировались, ее не пускали к косметологу, парикмахерам и на маникюр, а ее телефон прослушивался.

62-летний Джейми Спирс в начале сентября подал в Верховный суд Лос-Анджелеса прошение о прекращении опекунства над дочерью Бритни и признал, что у него больше нет оснований контролировать ее жизнь.

Бритни Спирс долгое время встречалась с Джастином Тимберлейком, однако эти отношения браком не закончились. В 2004 году "поп-принцесса" вышла замуж за друга детства Джейсона Александра в часовне Лас-Вегаса. Этот брак продлился всего 55 часов. Спустя годы Джейсон сообщил, что это мать Бритни вынудила его расторгнуть брак.

В этом же году Бритни вышла замуж за танцора Кевина Федерлайна, от которого она родила двоих сыновей: Шона и Джейдена. В 2007-м пара развелась.