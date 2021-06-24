Бритни Спирс заявила в суде, что мать год не пускала ее в парикмахерскую и на маникюр

Певица сообщила, что мать не давала ей "заботится о себе", рассказывая, что все услуги недоступны из-за пандемии коронавируса

39-летняя Бритни Спирс выступила в суде, умоляя судью Бренду Пенни освободить ее от опекунства отца и матери. Оказалось, что родители контролировали буквально все сферы ее жизни. Об этом пишет Daily Mail.

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Певица в течение получаса рассказывала шокирующие подробности о том, как она жила в последние годы. Она сообщила, что родители заставили поставить ее внутриматочную спираль, чтобы избежать беременности. А когда она захотела избавиться от нее, то ее не пустили к врачу. Более того, ее совершенно лишили права на приватность и постоянно заставляли работать, поскольку все они живут за ее счет на протяжении 13 лет

Но оказалось, что мать и отец Бритни контролировали не только ее финансы и личную жизнь, но, буквально, каждый ее шаг. Вплоть до того, что последний год ей врали о том, что индустрия красоты не работает из-за пандемии коронавируса и не пускали в салоны красоты.

[ + – ] Бритни Спирс с отцом и матерью и с двумя своими сыновьями

"Без маникюра, без прически, без массажа, без иглоукалывания и массажа", — Бритни Спирс заявила, что мать запретила ей "заботиться о себе".

А когда она захотела научиться делать хоть что-то сама, то соврала ей о том, что магазины, продающие товары для индустрии красоты работают.

Причем Бритни сообщила, что постоянно видела свою мать и прислугу со свежими укладками и маникюром.

Бритни заявила, что ее мать была похожа на ее отца только с "другой динамикой".

Певица находится под опекой своих родителей уже 13 лет. Они контролируют ее жизнь и ее состояние в 60 миллионов долларов.

[ + – ] Бритни Спирс со своим бойфрендом Сэмом Асгари

Напомним, опекунство — это правовая концепция, согласно которой суд по наследственным делам назначает лицо для управления недееспособным лицом или финансовыми и личными делами несовершеннолетнего. Чаще всего в роли опекуна выступает родственник.

В защиту Бритни уже выступил ее бывший парень Джастин Тимберлейк, с которым у нее были отношения в начале ее карьеры с 1998 по 2002 год.

40-летний Джасти написал в соцсетях, что "все должны поддержать Бритни в это время. Независимо от прошлого". Также он отметил, что никто не должен ограничивать женщину в принятии решений касательно ее тела.