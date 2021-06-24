30 минут шока: Бритни Спирс ошеломила суд признаниями о 13 последних годах жизни под опекой отца

Певица просит судью лишить ее отца опеки над ней и вернуть ей ее жизнь, деньги и свободу.

39-летняя Бритни Спирс выступила онлайн перед судом Лос-Анджелеса и судьей Брендой Пенни, рассматривающей дело по поводу опекунства певицы, и в своей исповеди рассказала, что ей пришлось и приходится переживать за последние 13 лет после того, как в 2008 году ее опекуном был назначен ее отец Джейми Спирс.

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Откровения артистки стали настоящей сенсацией и разлетелись по мировым СМИ, а ее поклонники с новой силой возобновили флэшмоб Free Britney.

Спирс начала свое почти 30-минутное заявление со слов: "Мне есть о чем сказать, так что терпите меня. Я не думаю, что меня услышали на каком-либо уровне, когда я пришла в суд в прошлый раз… Я солгала и сказала всему миру, что я в порядке, и я счастлива. Это ложь. Я была в шоке. Я травмирована. Я несчастна. Я не могу спать. Я в депрессии. Я плачу каждый день".

Бритни говорила быстро, будто боялась, что кто-то ее прервет ее или не поверит ей.

"Я не знала, что могу подать прошение о прекращении опекунства…То, через что я прошла, деморализует. Я никогда не говорила об этом открыто, потому что я никогда не думала, что кто-то мне поверит. Я не лгу. Я просто хочу вернуть свою жизнь. Прошло 13 лет, и этого было достаточно. Я хочу, чтобы меня услышали. Я так долго держала это в секрете, но это вредно для моего сердца. Я была так зла и плачу каждый день. Мне нужно избавиться от этой обузы, гнева, всего этого. Основная причина, по которой я здесь сегодня, – это то, что я хочу положить конец опеке", – заявила она.

В своем обращении к суду артистка поведала, что и Джейми Спирс, и его менеджеры запрещают ей выходить замуж, иметь детей и даже заставили ее установить внутриматочную спираль, чтобы она не забеременела от своего парня Сэма Асгари, с которым вместе уже пять лет.

Когда она захотела избавиться от нее, ее не пустили к врачу. Более того, ее совершенно лишили права на приватность и постоянно заставляли работать, поскольку все они живут за ее счет на протяжении 13 лет:

[ + – ] Джейми Спирс, отец Бритни

"Я работала семь дней в неделю, без выходных. В Калифорнии единственное подобное явление называется секс-торговлей. Заставляя кого-либо работать против их воли, забирая все их имущество – кредитную карту, наличные деньги, телефон, паспорт – и помещая их в дом, где они работают с людьми, которые живут с ними. Все они жили в доме со мной, медсестрами, круглосуточной охраной. Если бы я не ходила на собрания и не работала с восьми до шести вечера, то есть по 10 часов в день, семь дней в неделю, без выходных, я бы не смогла видеться со своими детьми или парнем. Я никогда не имела права. Они всегда говорили мне, что я должна сделать".

[ + – ] Бритни Спирс работала все эти годы, но не имела доступа к заработанным деньгам

Бритни рассказала, что ее заставляли годами выступать в Лас-Вегасе, а затем в 2018-м отправили в тур, пригрозив судом, если она откажется. Кроме того, ее подсадили на литий, препарат, от которого она чувствовала себя словно пьяной и боялась в конечном итоге потерять рассудок.

Родственники, утверждает певица, знали обо всем этом, но не сделала ничего, чтобы помочь ей и защитить ее, а отец и вовсе наслаждался ее страданиями:

"Я искренне хотела бы подать в суд на свою семью, если честно. Я также хотела бы иметь возможность поделиться своей историей со всем миром и тем, что они со мной сделали, вместо того, чтобы скрывать. Я хочу, чтобы меня услышали".

Бритни еще раз подчеркнула, что хочет вернуть свою жизнь:

"Я заслуживаю уединения. Я не чувствую, что могу жить полноценной жизнью. Они заставляют меня чувствовать, будто я живу в программе реабилитации. Мне действительно нужна небольшая терапия. Я хочу поступательно двигаться вперед… Я хочу выйти замуж и родить ребенка. Это опекунство приносит мне больше вреда, чем пользы. Я заслуживаю жизни! Я всю жизнь работала, и я чувствую себя обиженной, обделенной и одинокой. Я устала чувствовать себя одинокой".

[ + – ] Поклонники певицы требуют свободы для нее

Что касается отца Бритни, то Джейми Спирс появился в эфире заседания, заявив, что "сожалеет, что его дочь страдает от такой боли", и что он "очень по ней скучает".

В феврале 2021 года судья Бренди Пенни отказала отцу певицы в праве быть ее единственным опекуном. Однако Джейми Спирс все еще продолжает контролировать финансы своей знаменитой дочери. Эта борьба даже стала темой документального фильма Framing Britney Spears ("Обрамление Бритни Спирс").

Напомним, недавно Бритни заявила, что не знает, когда снова вернется на сцену, поскольку сейчас в ее жизни период изменений.