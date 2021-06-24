30 хвилин шоку: Брітні Спірс приголомшила суд зізнаннями про 13 останніх років життя під опікою батька

Співачка просить суддю позбавити її батька опіки над нею та повернути їй її життя, гроші і свободу.

39-річна Брітні Спірс виступила онлайн перед судом Лос-Анджелеса і суддею Брендою Пенні, що розглядає справу щодо опікунства співачки, і в своїй сповіді розповіла, що їй довелося і доводиться переживати за останні 13 років після того, як у 2008 році її опікуном був призначений її батько Джеймі Спірс.

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Одкровення артистки стали справжньою сенсацією і розлетілися по світовим ЗМІ, а її шанувальники з новою силою відновили флешмоб Free Britney.

Спірс почала свою майже 30-хвилинну заяву зі слів: "Мені є про що сказати, так що терпіть мене. Я не думаю, що мене почули на будь-якому рівні, коли я прийшла в суд минулого разу… Я збрехала і сказала всьому світу, що зі мною все гаразд, і я щаслива. Це брехня. Я була в шоці. Я травмована. Я нещасна. Я не можу спати. Я в депресії. Я плачу кожен день".

Брітні говорила швидко, ніби боялася, що хтось її перерве або не повірить їй.

"Я не знала, що можу подати прохання про припинення опікунства… Те, через що я пройшла, деморалізує. Я ніколи не говорила про це відкрито, тому що я ніколи не думала, що хтось мені повірить. Я не брешу. Я просто хочу повернути своє життя. Минуло 13 років, і цього було достатньо. Я хочу, щоб мене почули. Я так довго тримала це в секреті, але це шкідливо для мого серця. Я була так зла і плачу кожен день. Мені потрібно позбутися від цього тягаря, гніву, всього цього. Основна причина, по якій я тут сьогодні, — це те, що я хочу покласти край опіки", — заявила вона.

У своєму зверненні до суду артистка розповіла, що і Джеймі Спірс, і його менеджери забороняють їй виходити заміж, мати дітей і навіть змусили її встановити внутрішньоматкову спіраль, щоб вона не завагітніла від свого хлопця Сема Асгарі, з яким разом вже пʼять років.

Коли вона захотіла позбутися її, її не пустили до лікаря. Більше того, її зовсім позбавили права на приватність і постійно змушували працювати, оскільки всі вони живуть за її рахунок протягом 13 років:

[ + – ] Джеймі Спірс, батько Брітні

"Я працювала сім днів на тиждень, без вихідних. У Каліфорнії єдине подібне явище називається секс-торгівлею. Змушуючи когось працювати проти їх волі, забираючи все їхнє майно — кредитну карту, готівкові гроші, телефон, паспорт — і поміщаючи їх в будинок, де вони працюють з людьми, які живуть з ними. Всі вони жили в будинку зі мною, медсестрами, цілодобовою охороною. Якби я не ходила на збори і не працювала з восьмої до шостої вечора, тобто по 10 годин на день, сім днів на тиждень, без вихідних, я б не змогла бачитися зі своїми дітьми або хлопцем. Я ніколи не мала права. Вони завжди говорили мені, що я повинна зробити".

[ + – ] Брітні Спірс працювала всі ці роки, але не мала доступу до зароблених грошей

Брітні розповіла, що її змушували роками виступати у Лас-Вегасі, а потім у 2018-м відправили в тур, пригрозивши судом, якщо вона відмовиться. Крім того, її підсадили на літій, препарат, від якого вона відчувала себе немов пʼяною і боялася у підсумку втратити розум.

Родичі, стверджує співачка, знали про все це, але не зробили нічого, щоб допомогти їй і захистити її, а батько і зовсім насолоджувався її стражданнями:

"Я щиро хотіла б подати в суд на свою сімʼю, якщо чесно. Я також хотіла б мати можливість поділитися своєю історією з усім світом і тим, що вони зі мною зробили, замість того, щоб приховувати. Я хочу, щоб мене почули".

Брітні ще раз підкреслила, що хоче повернути своє життя:

"Я заслуговую усамітнення. Я не відчуваю, що можу жити повноцінним життям. Вони змушують мене відчувати, ніби я живу в програмі реабілітації. Мені справді потрібна невелика терапія. Я хочу поступово рухатися вперед… Я хочу вийти заміж і народити дитину. Це опікунство приносить мені більше шкоди, ніж користі. Я заслуговую життя! Я все життя працювала, і я відчуваю себе скривдженою, обділеною і самотньою. Я втомилася відчувати себе самотньою".

[ + – ] Шанувальники співачки вимагають свободи для неї

Що стосується батька Брітні, то Джеймі Спірс зʼявився в ефірі засідання, заявивши, що "шкодує, що його дочка страждає від такого болю", і що він "дуже за нею сумує".

У лютому 2021 року Суддя Бренді Пенні відмовила батькові співачки в праві бути її єдиним опікуном. Однак Джеймі Спірс все ще продовжує контролювати фінансами своєї знаменитої дочки. Ця боротьба навіть стала темою документального фільму Framing Britney Spears ("Обрамлення Брітні Спірс").

Нагадаємо, нещодавно Брітні заявила, що не знає, коли знову повернеться на сцену, оскільки зараз в її житті період змін.