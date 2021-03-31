Брітні Спірс відреагувала на документальний фільм про себе неоднозначним відео

Артистка зізналася, що не дивилася всю стрічку, однак тих кадрів, які вона побачила, вистачило, щоб плакати два тижні.

39-річна американська поп-діва Брітні Спірс вперше прокоментувала документальний фільм Framing Britney Spears, який з'явився на сервісі Hulu 5 лютого.

На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала відео, на якому самозабутньо танцює в топі і коротких шортах, демонструючи відсутність зайвих кілограмів і підтягнуту фігуру.

"Моє життя завжди було предметом спекуляцій... Дивилися і судили реально все життя. Щоб не втратити розум, щоб відчувати себе дикою, людяною і живою, мені потрібно танцювати щоночі свого життя. Усе своє життя я була виставлена перед публікою. Потрібно багато сил, щоб довіритися Всесвіту зі своєю справжньою вразливістю, тому що мене завжди так засуджували, ображали і бентежили ЗМІ. І так продовжується до цього дня", — написала вона.

Брітні зазначила, що не дивилася фільм, але судячи з тих кадрів, які все ж попалися їй на очі, її виставили далеко не в кращому світлі.

"Я плакала два тижні і все ще іноді плачу. Я роблю все, що можу у своїй духовності, намагаючись зберегти свою радість, любов і щастя. Танці приносять мені радість щодня! Я тут не для того, щоб бути ідеальною. Досконалість — це нудно. Я тут, щоб передати доброту"", — підкреслила Спірс.

Як відомо, головною темою фільму стали відносини артистки з її батьком і битва за опікунство. Артистка домагається через суд, щоб Джеймі Спірса остаточно усунули з посади її опікуна, яку він займає з 2008 року.

Нагадаємо, що в лютому суддя Бренді Пенні відмовила батькові співачки в праві бути її єдиним опікуном. Однак Джеймі Спірс усе ще продовжує контролювати фінанси своєї знаменитої дочки.