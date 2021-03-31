Бритни Спирс отреагировала на документальный фильм о себе неоднозначным видео

Артистка призналась, что не смотрела всю ленту, однако тех кадров, которые она увидела, хватило, чтобы плакать две недели.

39-летняя американская поп-дива Бритни Спирс впервые прокомментировала документальный фильм Framing Britney Spears, который появился на сервисе Hulu 5 февраля.

На своей странице в Instagram она опубликовала видео, на котором самозабвенно танцует в топе и коротких шортах, демонстрируя отсутствие лишних килограммов и подтянутую фигуру.

"Моя жизнь всегда была предметом спекуляций… Смотрели и судили реально всю жизнь. Чтобы не потерять рассудок, чтобы чувствовать себя дикой, человечной и живой, мне нужно танцевать каждую ночь своей жизни. Всю свою жизнь я была выставлена перед публикой. Требуется много сил, чтобы довериться Вселенной со своей настоящей уязвимостью, потому что меня всегда так осуждали, оскорбляли и смущали СМИ. И так остается по сей день", – написала она.

Бритни отметила, что не смотрела фильм, но судя по тем кадрам, которые все же попались ей на глаза, ее выставили далеко не в лучшем свете.

"Я плакала две недели и все еще иногда плачу. Я делаю все, что могу в своей духовности, пытаясь сохранить свою радость, любовь и счастье. Танцы доставляют мне радость каждый день! Я здесь не для того, чтобы быть идеальной. Совершенство — это скучно. Я здесь, чтобы передать доброту"", – подчеркнула Спирс.

Как известно, главной темой фильма стали отношения артистки с ее отцом и битва за опекунство. Артистка добивается через суд, чтобы ее Джейми Спирса окончательно отстранили от должности ее опекуна, которую она занимает с 2008 года.

Напомним, в феврале судья Бренди Пенни отказала отцу певицы в праве быть ее единственным опекуном. Однако Джейми Спирс все еще продолжает контролировать финансы своей знаменитой дочери.