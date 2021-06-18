Брітні Спірс відповіла на запитання, коли знову з'явиться на сцені (відео)

За словами артистки, наразі в її житті — перехідний період.

39-річна американська поп-співачка Брітні Спірс поспілкувалася з фанатами у своєму Instagram і відповіла на запитання, які найбільше хвилювали її шанувальників.

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Зокрема, фанати поцікавилися, коли знову зможуть побачити артистку на сцені.

"Я вийду на сцену? Я коли-небудь знову вийду на сцену? Поняття не маю! Я в перехідному періоді в моєму житті, і я насолоджуюся собою, ось і все", — сказала вона.

Знаменитість також розповіла про свою поїздку, яка найбільше запамʼяталася, сказавши, що це був вояж до Італії, де вона зупинилася на ошатній віллі Донателли Версаче.

Останнє відео з питаннями і відповідями співачки зʼявилося через два місяці після того, як вона відповіла на ще одне часте питання: "Ти в порядку?".

"Так, я в повному порядку. Я дуже щаслива, у мене гарний будинок, чудові діти. Я зараз беру перерву, тому що я насолоджуюся собою", — сказала Брітні.

Як відомо, в артистки є двоє синів — 14-річний Джейден Джеймс і 15-річний Шон Престон, яких вона народила в шлюбі з Кевіном Федерлайном. Не так давно вона показала підрослих хлопців у себе на сторінці.

Наразі Брітні домагається через суд, щоб її батька Джеймі Спірса остаточно усунули з посади її опікуна, яку він займає з 2008 року. У лютому 2021 року Суддя Бренді Пенні відмовила батькові співачки в праві бути її єдиним опікуном. Однак, Джеймі Спірс усе ще продовжує контролювати фінанси своєї знаменитої дочки. Ця боротьба навіть стала темою документального фільму Framing Britney Spears ("Обрамлення Брітні Спірс").