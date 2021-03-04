Брітні Спірс показала майже дорослих синів (фото)

За словами артистки, хлопчики дозволили їй публікувати знімки.

39-річна американська поп-співачка вперше за довгий час показала публіці своїх синів, яких народила у шлюбі з Кевіном Федерлайном. Загальний знімок з 15-річним Шоном і 14-річним Джейденом знаменитість розмістила на сторінці в Instagram.

На фото вона стоїть обійнявшись з двома хлопцями, особи яких приховані масками. Обидва — вище матері.

"Це безумство, як час летить... Мої хлопчики тепер такі великі! Я знаю, будь-який мамі дуже важко, особливо мамі хлопчиків бачити, як вони так швидко ростуть!", — написала вона.

Вона зазначила, що обидва її сина джентльмени і такі добрі, що вона, мабуть, "зробила щось правильно".

За словами Брітні, вона не публікувала їх знімки, тому що хлопці в такому віці, коли прагнуть висловлювати свою індивідуальність, і вона розуміє це. Коли ж сини дозволили публікувати фото, мати була несказанно рада.

"Вони нарешті дозволили мені викласти це! Тепер я більше не відчуваю себе обділеною! І я піду святкувати", — зазначила Спірс.

Брітні вийшла заміж за Кевіна Федерлайна у 2004 році. Після появи другого сина у 2007 році вона подала на розлучення, втомившись від нескінченних зрад чоловіка. Шлюборозлучний процес обійшовся їй у 13 мільйонів доларів. Сюди входила компенсація чоловікові за кожен прожитий рік, половина вартості особняка в Каліфорнії й аліменти на дітей. Федерлайн не бажав упускати можливість і далі жити безбідно за рахунок артистки, тому зробив все, щоб відсудити опіку над синами, а Брітні суд залишив лише 30% опіки. Він звинуватив колишню дружину у вживанні наркотиків і психічній нестабільності.

Зараз вона виплачує на синів по 20 тисяч доларів щомісяця.

Донедавна Брітні перебувала під опікою свого батька, який не тільки контролював її фінанси, а й вирішував, що їй робити з особистим життям. Однак в лютому 2021 року суд в Лос-Анджелесі пішов на поступки співачці. Суддя Бренді Пенні відмовила Джеймі Спірсу у праві бути її єдиним опікуном, який заснував у листопаді минулого року трастовий фонд.