Бритни Спирс показала почти взрослых сыновей (фото)

По словам артистки, мальчики разрешили ей публиковать снимки.

39-летняя американская поп-певица впервые за долгое время показала публике своих сыновей, которых родила в браке с Кевином Федерлайном. Общий снимок с 15-летним Шоном и 14-летним Джейденом знаменитость разместила на странице в Instagram.

На фото она стоит в обнимку с двумя парнями, лица которых скрыты масками. Оба – выше матери.

"Это безумие, как время летит… Мои мальчики теперь такие большие! Я знаю, любой маме очень тяжело, особенно маме с мальчиками видеть, как они так быстро растут!", – написала она.

Она отметила, что оба ее сына джентльмены и такие добрые, что она, видимо, "сделала что-то правильно".

По словам Бритни, она не публиковала их снимки, потому что парни в таком возрасте, когда стремятся выражать свою индивидуальность, и она понимает это. Когда же сыновья разрешили публиковать фото, мать была несказанно рада.

"Они наконец разрешили мне выложить это! Теперь я больше не чувствую себя обделенной! И я пойду праздновать", – отметила Спирс.

Бритни вышла замуж за Кевина Федерлайна в 2004 году. После появления второго сына в 2007 году она подала на развод, устав от бесконечных измен мужа. Бракоразводный процесс обошелся ей в 13 миллионов долларов. Сюда входила компенсация мужу за каждый прожитый год, половина стоимости особняка в Калифорнии и алименты на детей. Федерлайн не желал упускать возможность и дальше жить безбедно за счет артистки, поэтому сделал все, чтобы отсудить опеку над сыновьями, а Бритни суд оставил лишь 30% опеки. Он обвинил бывшую жену в употреблении наркотиков и психической нестабильности.

Сейчас она выплачивает на сыновей по 20 тысяч долларов ежемесячно.

До недавнего времени Бритни находилась под опекой своего отца, который не только контролировал ее финансы, но и решал, что ей делать с личной жизнью. Однако в феврале 2021 года суд в Лос-Анджелесе пошел на уступки певице. Судья Бренди Пенни отказала Джейми Спирсу в праве быть ее единственным опекуном, учредив в ноябре прошлого года трастовый фонд.