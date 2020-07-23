12 лет назад поп-звезда Бритни Спирс из-за проблем с психическим здоровьем была признана недееспособной. По решению суда знаменитость попала под юридическую опеку отца. Условия опеки никогда не предавались широкой огласке, однако всем было известно, что она ограничивает права певицы. Участники движения #FreeBritney считают такое положение дел несправедливым и намерены протестовать перед зданием суда Лос-Анджелеса, требуя освобождения своей любимицы

Как сообщает the Blast, 38-летняя Спирс должна появиться на слушаниях, касающихся ее финансов, личной жизни и психического здоровья, уже на этой неделе.

Как устроено опекунство

Опекунство назначается судом тем лицам, которые не могут самостоятельно принимать решения из-за различных психических заболеваний. И, согласно постановлению суда, начиная с 2008 года Бритни Спирс запрещено контролировать свои финансовые и карьерные вопросы.

В итоге 10 лет личной жизнью и активами Бритни управляли ее отец и адвокат. Они также могли контролировать ее посетителей и общаться с врачами по поводу лечения. Кстати, Business Insider заявляет, что по состоянию на 2018 год суперзвезда имела собственный капитал в размере $59 млн и в том же году потратила 1,1 млн на оплату услуг адвоката и опекуна.

В марте 2019 года адвокат Бритни Спирс Эндрю Уоллет снял с себя обязанности опекуна. Отец певицы сделал то же самое в сентябре прошлого года, сославшись на проблемы со здоровьем. В результате опекунство перешло к личному менеджеру певицы Джоди Монтгомери, несмотря на то что отец Спирс считает, что его отстранение от опекунства временное, Монтгомери останется опекуном поп-звезды до 22 августа, пока срок ее полномочий снова не будет продлен.

Зачем Бритни нужен опекун

Бритни Спирс начала безалаберно себя вести еще в 2007 году, после того как развелась с Кевином Федерлайном и потеряла опеку над детьми. Многие из ее психических срывов происходили на глазах общественности: она брила голову налысо, пыталась зонтиком побить машину папарацци, а также несколько раз становилась пациенткой реабилитационных центров. В итоге в начале 2008 года звезду поместили в психиатрическую лечебницу и приставили к ней временного опекуна.

Фото: fishki.net

За годы пребывания под опекунством Бритни Спирс не бездельничала и не скучала: она выпустила три альбома, приобрела резиденцию в Лас-Вегасе и неоднократно выступала на телевидении.

Что такое кампания #FreeBritney?

Как пишет New York Times, хештег #FreeBritney («Освободите Бритни!») появился в 2009 году на фан-сайте, выступающем против опекунства над Бритни. Когда Спирс в прошлом году зарегистрировалась в психиатрическом центре, сообщив об эмоциональном расстройстве из-за болезни отца, кампания обрела второе дыхание. Сторонники #FreeBritney направили в Белый Дом петицию с просьбой отозвать опекунство над певицей – и ее подписали более чем 125 тыс. человек. Поклонники сплотились, приходя на судебные слушания со знаками #FreeBritney, и лозунг снова стал популярным.

Фото: cosmo.ru

Что говорит сама Бритни

Певица не комментирует кампанию #FreeBritney, однако совсем недавно написала фанатам, что у нее все хорошо. После пребывания в 2019 году в психиатрической больнице Спирс попросила фанатов не верить «всему, что вы читаете и слышите». В мае прошлого года она в одном из своих видео в Instagram сказала: «Все, кто думает, что я не сама публикую видео... вы ошибаетесь».

Недавно Бритни появилась в Сети, чтобы ответить тем, кто писал ей комментарии вроде «Надень желтую майку в своем следующем видео, если тебе нужна помощь» или «Размести картину с голубями». Однако стоит отметить, что после этих комментариев она действительно появлялась в видео в желтом топе, в котором просто ходила перед камерой, ничего больше не делая. И на ее странице действительно была выложена старинная картинка с херувимами и голубками.

При этом близкие поп-звезды отвергают любые теории заговора, заявив, что опекунство над Бритни Спирс поможет ей справиться с проблемами психического здоровья в долгосрочной перспективе.

В этом месяце Бритни написала в Instagram: «Я понимаю, что некоторым людям могут не нравиться мои посты или они их даже не понимают, однако это реальная и счастливая Я».

Почему это происходит сейчас

Судебное заседание по вопросу опекунства, назначенное на 22 июля, привлекло внимание как к соглашению, так и к движению #FreeBritney. Ранее в этом месяце мать певицы, Линн Спирс, направила в суд ходатайство о назначении на пост опекуна Бритни. Согласно судебным документам, рассмотренным The Blast, мать певицы хочет помочь ей управлять финансами.

Анонимный источник сообщил Entertainment Tonight, что Спирс «искренне верит в желание матери помочь ей быть более самостоятельной в финансовом плане».