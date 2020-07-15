"Спасите Бритни Спирс": мать певицы через суд хочет получить контроль над ее состоянием

Мать певицы Бритни Спирс Линн Спирс обратилась в суд с прошением: она хочет распоряжаться многомиллионным состоянием дочери. Бритни не общалась с матерью более 15 лет

Ранее финансами Бритни, которые оцениваются в 200 миллионов долларов, распоряжался ее отец. Об этом сообщает издание The Blast.

65-летняя Линн Спирс подала запрос в окружной суд Лос-Анджелеса, поскольку хочет контролировать финансы своей знаменитой дочери и получать специальные уведомления по всем вопросам, связанным с ее фондом Revocable Trust SJB. Сама певица не общалась с матерью более 15 лет.

Бритни Спирс с родителями

Певица подала заявку на открытие фонда SJB в 2004 году, чтобы защитить свои многомиллионные активы и передать часть средств двум своим сыновьям в будущем. Он также был создан для того, чтобы "распоряжаться ее материальными и финансовыми активами в течение жизни и обеспечивать распределение этих активов после ее смерти".

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Ранее, после нервного срыва Бритни в 2007 году опекуном Бритни был назначен ее отец Джейми Спирс. Тогда она побрила голову налысо, ее карьера была в упадке, а ей пришлось лечиться от алкоголизма. Именно отец помог ей справится с проблемами. Он распоряжался деньгами дочери, кроме того, певица не могла самостоятельно подписывать документы, совершать крупные покупки, а также ей было запрещено злоупотреблять алкоголем. Права опеки над детьми Бритни были переданы ее мужу - Кевину Федерлайну.

Бритни Спирс с матерью

Однако в сентябре прошлого года Джейми Спирс был лишен права опеки после скандальной информации о том, что он бил своих внуков, а также из-за ухудшения здоровья. Согласно постановлению суда Лос-Анджелеса, новым опекуном Бритни была назначена ее помощница Джоди Монтгомери. Она несколько лет до этого помогала певице вести дела.



Поклонники певицы считают, что Бритни насильно принуждают пить лекарства, влияющие на сознание, а всему виной ее опекуны, которые хотят прибрать к рукам ее деньги. Бритни уже пыталась через суд снять опеку, но ей было отказано. Они даже создали хештег "спасите Бритни" и требуют освободить певицу от опеки.

Напомним, в 2019 году Бритни Спирс попала в психиатрическую лечебницу из-за нервного срыва. У "поп-принцессы" начались проблемы со здоровьем из-за переживаний об отце. Также она отменила премьеру своего нового шоу Domination.