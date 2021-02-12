Суд отказал отцу Бритни Спирс в праве быть ее единственным опекуном

Однако Джейми Спирс все еще контролирует финансы дочери

Накануне в Лос-Анджелесе, США состоялись очередные слушания по делу об опекунстве над 39-летней Бритни Спирс. В ходе них судья Бренди Пенни отказала отцу певицы Джейми Спирсу в праве быть ее единственным опекуном. Об этом пишет Variety.

Однако Джейми Спирс все еще продолжает контролировать финансы своей знаменитой дочери. И судья отклонила просьбу певицы полностью отстранить ее отца от опекунства.

[ + – ] Фанаты Бритни Спирс под зданием суда

10 ноября 2020 года судья Пенни утвердила трастовый фонд Bessemer Trust Co. в качестве соопекуна вместе с отцом Спирс. Однако адвокат Джейми Спирса возразил против формулировки предложенного приказа, заявив, что он ненадлежащим образом уменьшает полномочия его клиента по управлению имуществом дочери.

Выступая вчера в суде, адвокат Бритни Сэмюэл Ингэм сказал, что цель приказа состояла в том, чтобы предоставить Джейми Спирсу и трастовому фонду равные права и обязанности в надежде, что они вместе придумают лучший способ справиться с этим сложным имущественным вопросом в интересах его клиентки.

"Ни для кого не секрет, что моя клиентка не хочет, чтобы ее отец был соопекуном, но мы понимаем, что решение о лишении опекунства – это отдельное дело", — отметил он.

[ + – ] Джейми Спирс у здания суда

Очередные слушания состоялись через неделю после выхода документального фильма о Бритни Спирс Framing Britney Spears, в котором затрагивается вопрос об опекунстве над ней. В фильме рассказывается о том, что Джейми практически отсутствовал в жизни своей дочери до тех пор, пока он не получил контроль над ее финансами, а также подробно описаны обстоятельства решения судьи в 2008 году не разрешить певице выбирать собственного адвоката. В фильм также вошло интервью с адвокатом, который утверждал, что при встрече со Спирс в 2008 году она сказала ему, что примет опекунство, если ее отец не будет назначенным опекуном.

Также поднимается вопрос о том, как певица могла выступать на сцене и зарабатывать миллионы, но при этом считаться неспособной принимать решения о своих финансах и здоровье.

В фильме также фигурировало движение #FreeBritney, возглавляемая фанатами кампания, выступающая за освобождение певицы от опеки и контроля ее отца.

Как и на предыдущих заседаниях, у здания суда в Лос-Анджелесе появились активисты движения #FreeBritney, которые требуют полной свободы Бритни во всех ее решениях.

Следующие заседания по делу состоятся 17 марта и 27 апреля.

Напомним, Бритни потеряла свободу распоряжаться собственными финансами еще в 2007 году. Тогда она пережила развод с Кевином Федерлайном и смерть тети, подсела на наркотики и алкоголь, после чего оказалась в реабилитационном центре Crossroads. После выхода их центра певица набросилась на папарацци с зонтом и обрила голову. После череды госпитализаций в 2008-м суд передал права на опеку над певицей ее отцу Джеймсу до конца года. Вскоре решение было пересмотрено, и опека затянулась на неопределенный срок. Звезда вот уже 12 лет не имеет права распоряжаться собственными финансами, имуществом, вести переговоры, принимать решения, видеться с детьми и рожать новых, водить машину, нанимать юриста и в целом контролировать свою жизнь.

[ + – ] Бритни Спирс в 2007 году

19 августа 2020 года стало известно, что певица обратилась в суд с просьбой навсегда отстранить отца от роли опекуна. В заявлении Бритни называет года опекунства важными, ведь они "спасли ее от пропасти, эксплуатации со стороны хищнических лиц и финансового краха". И в то же время "решительно против возвращения Джеймса в статус опекуна ее лица".

Тогда суд стал на сторону отца и оставил его опекуном певицы. Однако она не оставляет попыток добиться своего.

Адвокат певицы даже заявил во время последних слушаний, что Бритни "боится своего отца".

"Моя клиентка сообщила мне, что боится своего отца. Она также заявила, что не будет выступать до тех пор, пока ее отец будет руководить ее карьерой. Мы действительно находимся на распутье", — сказал Сэмюэл Ингэм во время последнего слушания в суде.

[ + – ] Бритни Спирс на сцене/Все фото: Variety

Один из адвокатов отца Спирс, в свою очередь, назвал эти комментарии слухами и заявил, что Ингэм не дает Бритни говорить с Джейми.

Кем является Джейми Спирс для своей дочери сейчас?

В США существует специальный опекунский статус (на английском он называется conservatorship, а опекун, соответственно, — conservator). Такие опекуны назначаются судом и контролируют финансовую и личную жизнь других людей с физическими или умственными недостатками, или преклонного возраста.