Суд відмовив батькові Брітні Спірс у праві бути її єдиним опікуном

Однак Джеймі Спірс усе ще контролює фінанси дочки

Напередодні в Лос-Анджелесі, США відбулися чергові слухання у справі про опікунство над 39-річною Брітні Спірс. У ході них суддя Бренді Пенні відмовила батькові співачки Джеймі Спірс у в праві бути її єдиним опікуном. Про це пише Variety.

Однак Джеймі Спірс усе ще продовжує контролювати фінанси своєї знаменитої дочки. І суддя відхилила прохання співачки повністю усунути її батька від опікунства.

[ + – ] Фанати Брітні Спірс під будівлею суду

10 листопада 2020 року Суддя Пенні затвердила трастовий фонд Bessemer Trust Co. як співопікунів разом з батьком Спірс. Однак адвокат Джеймі Спірса заперечив проти формулювання запропонованого наказу, заявивши, що він неналежним чином зменшує повноваження його клієнта з управління майном дочки.

Виступаючи вчора в суді, адвокат Брітні Семюел Інгем сказав, що мета наказу полягала в тому, щоб надати Джеймі Спірсу і трастовому фонду рівні права та обов'язки в надії, що вони разом придумають кращий спосіб впоратися з цим складним майновим питанням в інтересах його клієнтки.

"Ні для кого не секрет, що моя клієнтка не хоче, щоб її батько був співопікуном, але ми розуміємо, що рішення про позбавлення опікунства — це окрема справа", — зазначив він.

[ + – ] Джеймі Спірс у будівлі суду

Чергові слухання відбулися через тиждень після виходу документального фільму про Брітні Спірс Framing Britney Spears, у якому порушується питання про опікунство над нею. У фільмі розповідається про те, що Джеймі практично був відсутній у житті своєї дочки до тих пір, поки він не отримав контроль над її фінансами, а також детально описані обставини рішення судді у 2008 році не дозволити співачці вибирати власного адвоката. У фільм також увійшло інтерв'ю з адвокатом, який стверджував, що при зустрічі зі Спірс у 2008 році вона сказала йому, що прийме опікунство, якщо її батько не буде призначеним опікуном.

Також порушується питання про те, як співачка могла виступати на сцені і заробляти мільйони, але при цьому вважатися нездатною приймати рішення про свої фінанси і здоров'я.

У фільмі також фігурував рух #FreeBritney, очолюваний фанатами, які виступають за звільнення співачки від опіки і контролю її батька.

Як і на попередніх засіданнях, у будівлі суду в Лос-Анджелесі з'явилися активісти руху #FreeBritney, які вимагають повної свободи Брітні у всіх її рішеннях.

Наступні засідання у справі відбудуться 17 березня і 27 квітня.

Нагадаємо: Брітні втратила свободу розпоряджатися власними фінансами ще у 2007 році. Тоді вона пережила розлучення з Кевіном Федерлайном і смерть тітки, підсіла на наркотики та алкоголь, після чого опинилася в реабілітаційному центрі Crossroads. Після виходу з центру співачка накинулася на папараці з парасолькою і поголила голову. Після низки госпіталізацій у 2008-му суд передав права на опіку над співачкою її батькові Джеймсу до кінця року. Незабаром рішення було переглянуте, і опіка затягнулася на невизначений термін. Зірка ось уже 12 років не має права розпоряджатися власними фінансами, майном, вести переговори, приймати рішення, бачитися з дітьми і народжувати нових, водити машину, наймати юриста і в цілому контролювати своє життя.

[ + – ] Брітні Спірс у 2007 році

19 серпня 2020 року стало відомо, що співачка звернулася до суду з проханням назавжди усунути батька від ролі опікуна. У заяві Брітні називає роки опікунства важливими, адже вони "врятували її від прірви, експлуатації з боку хижацьких осіб і фінансового краху". І в той же час "рішуче проти повернення Джеймса в статус опікуна її особи".

Тоді суд став на сторону батька і залишив його опікуном співачки. Однак вона не залишає спроб домогтися свого.

Адвокат співачки навіть заявив під час останніх слухань, що Брітні "боїться свого батька".

"Моя клієнтка повідомила мені, що боїться свого батька. Вона також заявила, що не виступатиме до тих пір, поки її батько буде керувати її кар'єрою. Ми дійсно перебуваємо на роздоріжжі", — сказав Семюел Інгем під час останнього слухання в суді.

[ + – ] Брітні Спірс на сцені/Всі фото: Variety

Один з адвокатів батька Спірс, у свою чергу, назвав ці коментарі чутками і заявив, що Інгем не дає Брітні говорити з Джеймі.

Ким є Джеймі Спірс для своєї дочки зараз?

У США існує спеціальний опікунський статус (англійською він називається conservatorship, а опікун, відповідно, — conservator). Такі опікуни призначаються судом і контролюють фінансове та особисте життя інших людей з фізичними або розумовими вадами, або похилого віку.