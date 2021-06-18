Бритни Спирс ответила на вопрос, когда снова появится на сцене (видео)

По словам артистки, сейчас в ее жизни – переходной период.

39-летняя американская поп-певица Бритни Спирс пообщалась с фанатами в своем Instagram и ответила на вопросы, которые больше всего волновали ее поклонников.

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В частности, фанаты поинтересовались, когда снова смогут увидеть артистку на сцене.

"Я выйду на сцену? Я когда-нибудь снова выйду на сцену? Понятия не имею! Я нахожусь в переходном периоде в моей жизни, и я наслаждаюсь собой, вот и все", – сказала она.

Знаменитость также рассказала о своей самой запоминающейся поездке, сказав, что это был вояж в Италию, где она остановилась на красивой вилле Донателлы Версаче.

Последнее видео с вопросами и ответами певицы появилось через два месяца после того, как она ответила на еще один часто задаваемый фанатами вопрос: "Ты в порядке?".

"Да, я в полном порядке. Я очень счастлива, у меня красивый дом, прекрасные дети. Я сейчас беру перерыв, потому что я наслаждаюсь собой", – сказала Бритни.

Как известно, у артистки есть двое сыновей – 14-летний Джейден Джеймс и 15-летний Шон Престон, которых она родила в браке с Кевином Федерлайном. Не так давно она показала подросших парней у себя на странице.

Сейчас Бритни добивается через суд, чтобы ее Джейми Спирса окончательно отстранили от должности ее опекуна, которую она занимает с 2008 года. В феврале 2021 года судья Бренди Пенни отказала отцу певицы в праве быть ее единственным опекуном. Однако Джейми Спирс все еще продолжает контролировать финансы своей знаменитой дочери. Эта борьба даже стала темой документального фильма Framing Britney Spears ("Обрамление Бритни Спирс").