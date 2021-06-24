Брітні Спірс заявила в суді, що мати рік не пускала її в перукарню і на манікюр

Співачка повідомила, що мати не давала їй "піклуватися про себе", розповідаючи, що всі послуги недоступні через пандемію коронавірусу.

39-річна Брітні Спірс виступила в суді, благаючи суддю Бренду Пенні звільнити її від опікунства батька і матері. Виявилося, що батьки контролювали буквально всі сфери її життя. Про це пише Daily Mail.

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Співачка протягом пів години розповідала шокуючі подробиці про те, як вона жила останні роки. Вона повідомила, що батьки змусили поставити її внутрішньоматкову спіраль, щоб уникнути вагітності. А коли вона захотіла позбутися її, то її не пустили до лікаря. Більше того, її зовсім позбавили права на приватність і постійно змушували працювати, оскільки всі вони живуть за її рахунок протягом 13 років

Але виявилося, що мати і батько Брітні контролювали не тільки її фінанси і особисте життя, але, буквально, кожен її крок. Аж до того, що останній рік їй брехали про те, що індустрія краси не працює через пандемію коронавірусу і не пускали в салони краси.

[ + – ] Брітні Спірс з батьком і матір'ю і з двома своїми синами

"Без манікюру, без зачіски, без голковколювання і масажу", — Брітні Спірс заявила, що мати заборонила їй "піклуватися про себе".

А коли вона захотіла навчитися робити хоч щось сама, та збрехала їй про те, що магазини, що продають товари для індустрії краси не працюють.

До того ж Брітні повідомила, що постійно бачила свою матір і прислугу зі свіжими укладками і манікюром.

Брітні заявила, що її мати була схожа на її батька тільки з "іншою динамікою".

Співачка знаходиться під опікою своїх батьків вже 13 років. Вони контролюють її життя і її статок 60 мільйонів доларів.

[ + – ] Брітні Спірс зі своїм бойфрендом Семом Асгарі

Нагадаємо, опікунство — це правова концепція, згідно з якою суд за спадковими справами призначає особу для управління недієздатною особою або фінансовими й особистими справами неповнолітнього. Найчастіше в ролі опікуна виступає родич.

На захист Брітні вже виступив її колишній хлопець Джастін Тімберлейк, з яким у неї були стосунки на початку її кар'єри з 1998 по 2002 рік.

40-річний Джастін написав у соцмережах, що "всі повинні підтримати Брітні в цей час. Незалежно від минулого". Також він зазначив, що ніхто не повинен обмежувати жінку в прийнятті рішень щодо її тіла.