Брітні Спірс заявила в суді, що мати рік не пускала її в перукарню і на манікюр
Співачка повідомила, що мати не давала їй "піклуватися про себе", розповідаючи, що всі послуги недоступні через пандемію коронавірусу.
39-річна Брітні Спірс виступила в суді, благаючи суддю Бренду Пенні звільнити її від опікунства батька і матері. Виявилося, що батьки контролювали буквально всі сфери її життя. Про це пише Daily Mail.
Співачка протягом пів години розповідала шокуючі подробиці про те, як вона жила останні роки. Вона повідомила, що батьки змусили поставити її внутрішньоматкову спіраль, щоб уникнути вагітності. А коли вона захотіла позбутися її, то її не пустили до лікаря. Більше того, її зовсім позбавили права на приватність і постійно змушували працювати, оскільки всі вони живуть за її рахунок протягом 13 років
Але виявилося, що мати і батько Брітні контролювали не тільки її фінанси і особисте життя, але, буквально, кожен її крок. Аж до того, що останній рік їй брехали про те, що індустрія краси не працює через пандемію коронавірусу і не пускали в салони краси.
"Без манікюру, без зачіски, без голковколювання і масажу", — Брітні Спірс заявила, що мати заборонила їй "піклуватися про себе".
А коли вона захотіла навчитися робити хоч щось сама, та збрехала їй про те, що магазини, що продають товари для індустрії краси не працюють.
До того ж Брітні повідомила, що постійно бачила свою матір і прислугу зі свіжими укладками і манікюром.
Брітні заявила, що її мати була схожа на її батька тільки з "іншою динамікою".
Співачка знаходиться під опікою своїх батьків вже 13 років. Вони контролюють її життя і її статок 60 мільйонів доларів.
Нагадаємо, опікунство — це правова концепція, згідно з якою суд за спадковими справами призначає особу для управління недієздатною особою або фінансовими й особистими справами неповнолітнього. Найчастіше в ролі опікуна виступає родич.
На захист Брітні вже виступив її колишній хлопець Джастін Тімберлейк, з яким у неї були стосунки на початку її кар'єри з 1998 по 2002 рік.
40-річний Джастін написав у соцмережах, що "всі повинні підтримати Брітні в цей час. Незалежно від минулого". Також він зазначив, що ніхто не повинен обмежувати жінку в прийнятті рішень щодо її тіла.