Брітні Спірс і Сем Асгарі оголосили про заручини (відео)

Співачка та її тренер зустрічаються вже понад чотири роки.

Відома співачка Брітні Спірс оголосила про заручини зі своїм коханим, тренером і моделлю Семом Асгарі. Про це пише People.

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Як повідомила сама Брітні, 27-річний Сем став на одне коліно в її будинку в Лос-Анджелесі та запропонував 39-річній Спірс стати його дружиною.

[ + – ] Заручини Сема Асгарі та Брітні Спірс

Інсайдери вже повідомили, що співачка "у захваті" й "дуже щаслива та схвильована". Вона навіть запостила відео і фото в Instagram на якому можна побачити обручку з великим діамантом.

[ + – ] Заручини Сема Асгарі та Брітні Спірс Фото: https://www.instagram.com/britneyspears [ + – ] Сем Асгарі та Брітні Спірс Фото: instagram samasghari

Спірс та Асгарі зустрілися на зйомках її музичного кліпу Slumber Party в 2016 році. Незабаром вони почали зустрічатися. У соцмережах Сема повно фотографій зі співачкою: вони разом подорожували, займалися фітнесом і святкували сімейні свята. Сем знайомий із синами Спірс і в них прекрасні стосунки.

Сем Асгарі — син емігранта з Ірану, працює персональним фітнес-тренером і підробляє актором. Його менеджер Брендон Коен вже заявив, що Сем і Брітні "глибоко зворушені підтримкою, відданістю і любов'ю шанувальників".

[ + – ] Сем Асгарі та Брітні Спірс Фото: instagram samasghari [ + – ] Сем Асгарі — наречений Брітні Спірс Фото: instagram samasghari

Сама Брітні говорила, що саме Сем допоміг їй пережити "найважчі роки життя". Нагадаємо, раніше співачка розповіла на слуханнях про опіку про те, що їй довелося пережити за останні 13 років, після того, як у 2008 році її опікуном був призначений її батько Джеймі Спірс. Популярна виконавиця повідомила, що її примушували вживати сильнодіючі препарати, поставити внутрішньоматкову спіраль і виходити на сцену.

При цьому її фінанси контролювалися, її не пускали до косметолога, перукарів і на манікюр, а її телефон прослуховувався.

62-річний Джеймі Спірс на початку вересня подав до Верховного суду Лос-Анджелеса прохання про припинення опікунства над донькою Брітні та визнав, що в нього більше немає підстав контролювати її життя.

Брітні Спірс довгий час зустрічалася з Джастіном Тімберлейком, проте ці стосунки шлюбом не закінчилися. У 2004 році "поп-принцеса" вийшла заміж за друга дитинства Джейсона Александера в каплиці Лас-Вегаса. Цей шлюб тривав лише 55 годин. Через роки Джейсон повідомив, що це мати Брітні змусила його розірвати шлюб.

У цьому ж році Брітні вийшла заміж за танцюриста Кевіна Федерлайна, від якого вона народила двох синів: Шона і Джейдена. У 2007-му пара розлучилася.