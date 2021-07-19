Ексчоловік Брітні Спірс заявляє, що його змусили розлучитися з дружиною

Представники співачки пообіцяли Джейсону Аллену Александру "нормальну шлюбну церемонію" через кілька місяців після розлучення.

Ексчоловік Брітні Спірс Джейсон Аллен Александер, шлюб з яким протривав не більше 55 годин, повідомив ЗМІ, що представники Брітні змусили їх одразу ж розлучитися, пообіцявши, при цьому, що через кілька місяців відбудеться нормальна шлюбна церемонія, пише Daily Mail.

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В інтерв'ю в рамках судового розслідування справи про опікунство Брітні Спірс, Александер зізнався, що його буквально змусили підписати папери про розлучення з Брітні. Опікуни Брітні пообіцяли, що їхні стосунки будуть "цілими" і через півроку вони знову зможуть одружитися. Однак менеджмент просто "злив" його через місяць — заважав кар'єрі Спірс.

[ + – ] Брітні Спірс і Джейсон Аллен Александер

"Я зрозумів, що мене змусили зробити це, тобто розлучитися, обманом", — заявив Александер.