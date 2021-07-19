Экс-супруг Бритни Спирс заявляет, что его заставили развестись с женой

Представители певицы пообещали Джейсону Аллену Александру "нормальную брачную церемонию" через несколько месяцев после развода

Экс-супруг Бритни Спирс Джейсон Аллен Александер, брак с которым продлился не более 55 часов, сообщил СМИ, что представители Бритни заставили их сразу же развестись, пообещав, при этом, что через несколько месяцев состоится нормальная брачная церемония, пишет Daily Mail.

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В интервью в рамках судебного расследования дела об опекунстве Бритни Спирс, Александер признался, что его буквально вынудили подписать бумаги о разводе с Бритни. Опекуны Бритни пообещали, что их отношения будут "целыми" и через пол года они снова смогут пожениться. Однако менеджмент просто "слил" его спустя месяц – мешал карьере Спирс

[ + – ] Бритни Спирс и Джейсон Аллен Александер

"Я понял, что меня вынудили сделать это, то есть развестись, обманом", – заявил Александер.