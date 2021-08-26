Брітні Спірс показала, хто підтримав її в найважчі моменти життя (фото)

Співачка не тільки подякувала коханому за підтримку, а й розповіла про його таланти.

39-річна Брітні Спірс поділилася на своїй сторінці спільною фотографією з 27-річним бойфрендом Семом Асгарі і зізналася, що саме ця людина дуже допомогла їй, коли вона переживала не найкращі моменти свого життя.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

У короткому підписі до знімка співачка не тільки подякувала коханому за підтримку, а й натякнула на ще один його талант.

"Мало того, що цей милий за***нець був зі мною у найважчі роки мого життя, він ще й дуже хороший кухар! Франшиза Fast & Furious, не пропустіть свою наступну зірку 🌟🏎️👗🤓 !!!!", — йдеться в публікації.

[ + – ] Брітні Спірс і Сем Асгарі Фото: Скриншот

Сем Асгарі — професійний бодібілдер, модель і фітнес-тренер. Про них заговорили після того, як стало відомо про його роман з Брітні. Пара познайомилася на зйомках кліпу співачки на пісню Slumber Party і з тих пір не розлучалася. Сема запідозрили в корисливих намірах, проте він не реагував на нападки. Більш того, чоловік неодноразово говорив про те, що хоче створити з Брітні сім'ю і разом виховувати дітей.

[ + – ] Брітні Спірс і Сем Асгарі познайомилися на зйомках кліпу

Як відомо, в червні Спірс вперше розповіла про те, що переживала під час 13-річної опіки свого батька Джеймі. По відеозв'язку вона півгодини ділилася з суддею своєю історією, і її зізнання справили ефект бомби, що розірвалася. Зокрема, співачка зізналася, що її примушували працювати без вихідних, забороняли вагітніти і стежили за особистим життям, а також змушували пити літій, який погіршував її стан і робив млявою. При цьому батько, зі слів зірки, тільки радів, що його дочка відчуває такі муки.

Після виступу Брітні в суді активізувалися її шанувальники, а також багато знаменитостей, які вимагали свободи для співачки.

Зрештою Джеймі Спірс здався під натиском громадськості і заявив, що відмовляється від опікунства над Брітні, однак додав, що тепер ці функції буде виконувати інша людина.