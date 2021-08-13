Батько Брітні Спірс вирішив відмовитися від опікунства над донькою

Причиною такого вчинку представники Джеймі Спірса назвали "безперервні невиправдані напади" з боку шанувальників Брітні.

Джеймі Спірс заявив про свій намір піти з поста фінансового опікуна своєї дочки, оскільки втомився бути жертвою публічного тиску. Відповідні документи він і його адвокати вже передали до суду, повідомляє CNN.

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Як стало відомо, не йдеться про повну фінансову свободу для Брітні після його відсторонення, оскільки контролювати її майно призначать іншу людину.

"Насправді немає ніяких реальних підстав для відсторонення від посади або зсуву містера Спірса з поста оберігача маєтку, і дуже суперечливо, чи буде зміна опікуна зараз в інтересах міс Спірс. Тим не менш, навіть незважаючи на те, що містер Спірс є безперервною ціллю невиправданих нападів, він не вірить, що публічна боротьба з його дочкою за його подальше опікунство буде в її інтересах. Таким чином, навіть при тому, що він повинен оскаржити це необґрунтоване клопотання про своє зміщення, містер Спірс має намір працювати з судом і новим повіреним своєї дочки, щоб підготуватися до впорядкованого переходу до нового опікуна", — заявили представники Джеймі Спірса.

[ + – ] Джеймі Спірс просить суд відсторонити його від опікунства над майном дочки Фото: Getty Images

Клопотання про припинення повноважень опікуна з'явилося всього через кілька днів після того, як суддя Бренда Пенні відхилила запит адвоката Брітні Спірс Метью Розенгарта про перенесення слухань у справі з 29 вересня на 23 серпня, щоб якомога швидше позбавити її батька права опіки.

"Ми раді, що містер Спірс і його адвокат сьогодні визнали в заяві, що він повинен бути відсторонений. Це виправдання Брітні. Однак ми розчаровані їхніми тривалими ганебними та негідними нападками на міс Спірс та інших. Ми чекаємо продовження нашого розслідування поведінки містера Спірса та інших за останні 13 років, коли він отримав мільйони доларів від статку своєї дочки, і мені не терпиться отримати свідчення містера Спірса під присягою найближчим часом", — розповів Розенгарт журналістам CNN. Адвокат зовсім недавно взявся захищати інтереси співачки, а до цього співпрацював із низкою світових знаменитостей, серед яких і режисер Стівен Спілберг.

Тим часом Брітні починає приймати поздоровлення. Так, світська левиця Періс Хілтон, яка запустила недавно кулінарне шоу для багатих і розбещених, вже написала подрузі слова підтримки в Twitter.

"Я так рада почути цю новину! Давно пора, але я так рада, що Брітні нарешті стала вільною. Посилаю стільки любові!".

[ + – ] Періс Хілтон привітала подругу зі свободою Фото: Скриншот

Нагадаємо, після того, як суддя перенесла чергове слухання у справі про опікунство на 29 вересня, Спірс повідомила, що тепер буде набагато рідше з'являтися в соцмережах, оскільки втомилася від брехні ЗМІ. Однак після новини про вчинок Джеймі Спірса на її сторінці в Instagram з'явився малюнок дівчини з підписом "Вона вільна!", а перед цим співачка опублікувала відео своїх танців і пару постів із демонстрацією свого вбрання.

[ + – ] "Вона вільна", — свідчить підпис до малюнка Фото: Britney Spears/Instagram

Джеймі Спірс був опікуном дочки з 2008 року, коли вона пережила серію психічних зривів і потрапила в клініку. Зовсім недавно він натякнув, що психіка його дочки й досі нестабільна.