Отец Бритни Спирс решил отказаться от опекунства над дочерью

Причиной такого поступка представители Джейми Спирса назвали "непрекращающиеся неоправданные нападения" со стороны поклонников Бритни.

Джейми Спирс заявил о своем намерении уйти с поста финансового опекуна своей дочери, поскольку устал быть жертвой публичного давления. Соответствующие документы он и его адвокаты уже передали в суд, сообщает CNN.

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Как стало известно, речь не идет о полной финансовой свободе для Бритни после его отстранения, поскольку контролировать ее имущество назначат другого человека.

"На самом деле нет никаких реальных оснований для отстранения от должности или смещения мистера Спирса с поста хранителя поместья, и весьма спорно, будет ли смена опекуна в настоящее время в интересах мисс Спирс. Тем не менее, даже несмотря на то, что мистер Спирс является непрекращающейся целью неоправданных нападений, он не верит, что публичная борьба с его дочерью за его дальнейшее опекунство будет в ее интересах. Таким образом, даже при том, что он должен оспорить это необоснованное ходатайство о своем смещении, мистер Спирс намеревается работать с судом и новым поверенным своей дочери, чтобы подготовиться к упорядоченному переходу к новому опекуну", – заявили представители Джейми Спирса.

[ + – ] Джейми Спирс просит суд отстранить его от опекунства над имуществом дочери Фото: Getty Images

Ходатайство о прекращении полномочий опекуна появилось всего через несколько дней после того, как судья Бренда Пенни отклонила запрос адвоката Бритни Спирс Мэтью Розенгарта о переносе слушаний по делу 29 сентября на 23 августа, чтобы как можно скорее лишить ее отца права опеки.

"Мы рады, что мистер Спирс и его адвокат сегодня признали в заявлении, что он должен быть отстранен. Это оправдание Бритни. Однако мы разочарованы их продолжающимися постыдными и предосудительными нападками на мисс Спирс и других. Мы ждем продолжения нашего расследования поведения мистера Спирса и других за последние 13 лет, когда он получил миллионы долларов от состояния своей дочери, и мне не терпится получить показания мистера Спирса под присягой в ближайшее время", – рассказал Розенгарт журналистам CNN. Адвокат совсем недавно взялся защищать интересы певицы, а до этого сотрудничал с рядом мировых знаменитостей, среди которых – и режиссер Стивен Спилберг.

Тем временем Бритни начинает принимать поздравления. Так, светская львица Пэрис Хилтон, запустившая недавно кулинарное шоу для богатых и избалованных, уже написала подруге слова поддержки в Twitter.

"Я так рада услышать эту новость! Давно пора, но я так рада, что Бритни наконец-то стала свободной. Посылаю столько любви!".

[ + – ] Пэрис Хилтон поздравила подругу со свободой Фото: Скриншот

Напомним, после того, как судья перенесла очередное слушание по делу об опекунстве на 29 сентября, Спирс сообщила, что теперь будет гораздо реже появляться в соцсетях, поскольку устала от лжи СМИ. Однако после новости о поступке Джейми Спирса на ее странице в Instagram появился рисунок девушки с подписью "Она свободна!", а перед этим певица опубликовала видео своих танцев и пару постов с демонстрацией своего наряда.

[ + – ] "Она свободна", – гласит подпись к рисунку Фото: Britney Spears/Instagram

Джейми Спирс был опекуном дочери с 2008 года, когда она пережила серию психических срывов и попала в клинику. Совсем недавно он намекнул, что психика его дочери по-прежнему нестабильна.