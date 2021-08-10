Бритни Спирс потерпела новое поражение от отца в борьбе за свободу

После проигрыша в суде певица предупредила поклонников, что будет реже публиковать новости о себе.

Американская певица Бритни Спирс не смогла лишить отца права единолично распоряжаться ее имуществом, поскольку судья из Лос-Анджелеса Бренда Пенни отклонила просьбу адвоката артистки Мэтью Розенгарта отстранить Джейми Спирса от финансового опекунства, сообщает Mirror.

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Следующее заседание по этому вопросу назначено на 29 сентября, а до тех пор отец артистки остается единственным распорядителем ее состояния.

Джейми следит за финансами своей 39-летней дочери с 2008 года, однако Бритни утверждала, что она пережила трудности под его контролем, сравнивая свою ситуацию с жертвой торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации.

В защиту звезды ее адвокаты заявили:

"Все заинтересованные стороны решительно соглашаются с тем, что дальнейшее присутствие мистера Спирса в качестве финансового опекуна противоречит интересам, здоровью и благополучию мисс Спирс, и что его немедленное отстранение имеет критическое значение на данном этапе".

Однако команда юристов Джейми ответила на просьбу защитника Бритни об отстранении его от должности, заявив, что для этого "нет никаких оснований". Он якобы всегда настаивал на том, что заботится только об интересах своей дочери.

Стремясь сохранить статус-кво, Джейми Спирс намекнул, что его дочь психически нездорова, поэтому он и борется за сохранение своей роли в ее опеке. По его словам, подобные тревожные новости о ее состоянии он узнал от личного опекуна Бритни, Джоди Монтгомери, хотя та, в свою очередь, опровергла эту информацию.

Тем временем Бритни Спирс заявила в Instagram, что о ней в последнее время писали много лжи, и теперь она будет намного реже публиковать новости.

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Это сразу же заставило поклонников артистки задуматься о том, что ей снова ограничили доступ к соцсетям. Ведь совсем недавно она хвасталась новым IPad, заверяя, что теперь сможет продуцировать больше контента.