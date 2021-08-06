Бритни Спирс с состоянием $60 млн похвасталась первым в жизни IPad (видео)

Подписчики знаменитости не могут поверить, что дела у Бритни настолько плохи, что она не может позволить себе элементарных вещей.

39-летняя американская поп-певица Бритни Спирс, которая в последнее время буквально засыпает свой аккаунт в Instagram самыми разнообразными сообщениями, поделилась с подписчиками новостью, которая у многих вызвала искреннее удивление.

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Оказывается, всемирно известная артистка, состояние которой Forbes оценивает в $60 млн, только почти в 40 лет смогла позволить купить себе IPad.

"Моя жизнь кажется другой с iPad! У меня никогда не было его раньше!", – подписала она публикацию, в конце которой похвасталась новыми туфлями розового цвета.

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Такое признание вызвало немало отзывов подписчиков, которые поразились тому, насколько была ограничена свобода знаменитости, если она не могла позволить себе такой гаджет.

"Современная принцесса выходит на свободу после многих лет запертой в замке. Мелочи, которые ей нравятся", "Я так счастлива, что, наконец, она может покупать свои собственные вещи, и она начинает делать то, что всегда хотела делать, так что покупай все, что хочешь, Бритни, ты это заслуживаешь", "Она всю жизнь работала, чтобы получить новый iPad только сегодня. Больно…", "Тот факт, что это меня пугает. Вы были буквально пленником. О, Боже…", – пишут в комментариях пользователи.

Как известно, недавно Бритни Спирс рассказала в суде о том, с чем ей довелось столкнуться, живя 13 лет под опекой отца, после того, как в 2008 году у нее случился нервный срыв. По словам певицы, каждый ее шаг контролируется, ей не позволяют рожать, а в ее доме нет дверей, и она не может ни на минуту уединиться. Несмотря на то, что судья оставил Джейми Спирса ее опекуном по части финансов, она намерена бороться за свободу, для чего наняла одного из самых известных адвокатов Голливуда Мэтью Розенгарта.