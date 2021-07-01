Прощай, свобода! Суд не услышал мольбы Бритни Спирс и оставил ее под опекой отца

Защита Бритни Спирс собирается обжаловать решение судьи, а отец артистки, Джейми Спирс, потребовал проверить заявления дочери на предмет правды.

Джейми Спирс останется опекуном своей дочери Бритни, несмотря на прошение адвоката артистки Сэмуэля Ингхэма о лишении Спирса-старшего статуса ее единственного опекуна, сообщают западные СМИ.

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Судья Бренда Пенни председательствовавшая в Верховном суде Лос-Анджелеса и рассматривавшая это дело, подписала новое постановление, которое по-прежнему дает отцу певицы Джейми Спирс полный контроль над ее жизнью.

"Требование опекуна отстранить Джеймса П. Спирса от должности сразу же после назначения калифорнийской компании Bessemer Trust в качестве единственного хранителя имущества отклонено без ущерба", – говорится в решении.

Судья принял такое решение, основываясь на предыдущем ходатайстве адвокатов Бритни. В прошлом году Бренда Пенни дала добро на включение финансовой компании Bessemer Trust в число опекунов певицы, после чего защитники интересов знаменитости и потребовали исключить из опекунства Джейми Спирса. Как раз последняя просьба и была отклонена в ходе последнего заседания.

[ + – ] Джейми Спирс остается единственным опекуном Бритни

При этом суд не принял во внимания слова самой Бритни, которая 23 июня во время онлайн-выступления рассказала о том, как ей жилось последние 13 лет под опекой отца. Она сообщила, что не имела возможности распоряжаться не только своими деньгами, но и жизнью, при этом продолжая работать без выходных и обеспечивая всех деньгами. По ее словам, ее накачивали препаратами, среди которых был литий, и от них она была "словно пьяная", меняли методику лечения, не оставляли ни на минуту одну, а двери в ее комнату не было. Певица просила "вернуть ей ее жизнь", дать право на личное пространство и позволить самой распоряжаться финансами.

В свою очередь Джейми Спирс и его команда подали во вторник, 29 июня, новое ходатайство в суд с требованием проверить подлинность сказанного Бритни. Отец певицы заявлял ранее, что "опечален услышанным", и отрицал все обвинения в свой адрес, подчеркивая, что "заботится только о счастье и благополучии своей дочери". Он также выразил обеспокоенность по поводу Джоди Монтгомери, которая была назначена временным опекуном Бритни Спирс в сентябре 2019 года. По его словам, та "не отражает желания его дочери".

Ожидается, что Бритни Спирс подаст новый иск с просьбой прекратить опекунство, а американская общественная телекомпания NPR сообщила, что следующее слушание по делу уже намечено на 14 июля.

Что касается самой Бритни, то на новость о неудаче она отреагировала парой видео, на которых выглядела вполне оптимистично. Стоя в коридоре отеля, где артистка проводит отпуск на Гавайях с бойфрендом Сэмом Асгари, Спирс переодевается в разноцветные купальники, а затем танцует на каблуках.

Напомним, сестра Бритни Спирс Джейми Линн уже заявила, что все эти годы поддерживала ее, хотя и не делала этого публично. Сама же Бритни призывала привлечь ее семью к ответу за издевательства над собой. В частности, она рассказала, что даже мать не поддерживала ее и в течение года не пускала на массаж, к стилисту и на маникюр.

Дети Бритни Спирс, 15-летний Шонн и 14-летний Джейден, сейчас живут со своим отцом, бывшим мужем Бритни Кэвином Федерляйном, и певица ежемесячно платит 20 тысяч долларов на их содержание.

Мировые знаменитости выразили свою поддержку артистке, призвав судью прислушаться к словам певицы и подарить ей свободу. В свою очередь Спирс извинилась перед поклонниками за то, что скрывала от них свою настоящую жизнь за лживыми видео.