Прощай, свободо! Суд не почув благання Брітні Спірс і залишив її під опікою батька

Захист Брітні Спірс збирається оскаржити рішення судді, а батько артистки, Джеймі Спірс, зажадав перевірити заяви дочки на предмет правди.

Джеймі Спірс залишиться опікуном своєї дочки Брітні, незважаючи на прохання адвоката артистки Семуеля Інгхема про позбавлення Спірса-старшого статусу її єдиного опікуна, повідомляють західні ЗМІ.

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Суддя Бренда Пенні яка головувала у Верховному суді Лос-Анджелеса і розглядала цю справу, підписала нову постанову, яка як і раніше дає батькові співачки Джеймі Спірсу повний контроль над її життям.

"Вимога опікуна відсторонити Джеймса П. Спірса з посади відразу ж після призначення каліфорнійської компанії Bessemer Trust у ролі єдиного хранителя майна відхилена без шкоди", — йдеться в рішенні.

Суддя прийняв таке рішення, ґрунтуючись на попередньому клопотанні адвокатів Брітні. У минулому році Бренда Пенні дала добро на включення фінансової компанії Bessemer Trust в число опікунів співачки, після чого захисники інтересів знаменитості і зажадали виключити з опікунства Джеймі Спірса. Якраз останнє прохання і було відхилене в ході останнього засідання.

[ + – ] Джеймі Спірс залишається єдиним опікуном Брітні

При цьому суд не взяв до уваги слова самої Брітні, яка 23 червня під час онлайн-виступу розповіла про те, як їй жилося останні 13 років під опікою батька. Вона повідомила, що не мала можливості розпоряджатися не тільки своїми грошима, а й життям, при цьому продовжуючи працювати без вихідних і забезпечуючи всіх грошима. За її словами, її накачували препаратами, серед яких був літій, і від них вона була "наче пʼяна", міняли методику лікування, не залишали ні на хвилину одну, а дверей в її кімнату не було. Співачка просила "повернути їй її життя", дати право на особистий простір і дозволити самій розпоряджатися фінансами.

У свою чергу Джеймі Спірс і його команда подали у вівторок, 29 червня, нове клопотання до суду з вимогою перевірити справжність сказаного Брітні. Батько співачки заявляв раніше, що "засмучений почутим", і заперечував усі звинувачення на свою адресу, підкреслюючи, що "піклується тільки про щастя і благополуччя своєї дочки". Він також висловив стурбованість з приводу Джоді Монтгомері, яка була призначена тимчасовим опікуном Брітні Спірс у вересні 2019 року. За його словами, та "не відображає бажання його дочки".

Очікується, що Брітні Спірс подасть новий позов з проханням припинити опікунство, а американська громадська телекомпанія NPR повідомила, що наступне слухання у справі вже намічено на 14 липня, коли Спірс може зажадати повного припинення опіки.

Що стосується самої Брітні, то на новину про невдачу вона відреагувала кількома відео, на яких виглядала цілком оптимістично. Стоячи в коридорі готелю, де артистка проводить відпустку на Гаваях з бойфрендом Семом Асгарі, Спірс переодягається в різнокольорові купальники, а потім танцює на підборах.

Нагадаємо, сестра Брітні Спірс Джеймі Лінн уже заявила, що всі ці роки підтримувала її, хоча і не робила цього публічно. Сама ж Брітні закликала притягнути її сімʼю до відповіді за знущання над собою. Зокрема, вона розповіла, що навіть мати не підтримувала її і протягом року не пускала на масаж, до стиліста і на манікюр.

Діти Брітні Спірс, 15-річний Шонн і 14-річний Джейден, наразі живуть зі своїм батьком, колишнім чоловіком Брітні Кевіном Федерляйном, і співачка щомісяця платить 20 тисяч доларів на їхнє утримання.

Світові знаменитості висловили свою підтримку артистці, закликавши суддю прислухатися до слів співачки і подарувати їй свободу. У свою чергу Спірс попросила вибачення перед шанувальниками за те, що приховувала від них своє справжнє життя за брехливими відео.