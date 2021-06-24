Знаменитості підтримали Брітні Спірс після її одкровень в суді

Діячі шоу-бізнесу, а також друзі артистки закликають звільнити її від опіки і дати їй нормально жити.

Одкровення 39-річної Брітні Спірс на слуханні справи про опіку, де вона просила суддю "повернути їй її життя", справили враження бомби, що розірвалася. Зірки шоу-бізнесу, а також її колишній і нинішній хлопці вже висловилися на підтримку артистки, яка 13 років знаходиться під повною опікою свого батька і не може кроку ступити без його дозволу.

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Так, мати світської левиці Періс Хілтон Кеті та її дочка Нікі заявили, що вони вірять в усе, сказане Спірс. Ці слова прозвучали після шоу "Дивись, що відбувається наживо з Енді Коеном". Вони не тільки підтримали співачку а й закликали дати їй свободу.

Такий вчинок став їх відгуком на слова Брітні про те, що вона шкодує, що колись не повірила в розповіді Періс про те, що тій свого часу довелося пережити в школі-інтернаті.

Сам Енді Коен, відомий американський телеведучий, теж не став мовчати і оголосив Джеймі Спірса, батька співачки, "заср*цем дня".

"Вона жінка, і вона безумовно заслуговує набагато більшого, ніж дешеву "дорогу матусю" в квадратному костюмі. Брітні, після мужності, яку ти продемонструвала сьогодні, ти на сто відсотків сильніша, ніж учора. І Джеймі, якщо ти хочеш заробити гроші в майбутньому, я пропоную тобі краще попрацювати, с*ка!", — не стримувався він.

Колишній хлопець Спірс, співак Джастін Тімберлейк, з яким вона зустрічалася на зорі їхньої слави, також висловив їй свою підтримку.

[ + – ] Брітні Спірс і Джастін Тімберлейк

"Незалежно від нашого минулого, доброго і поганого, і незалежно від того, як давно це було… те, що з нею відбувається, просто неправильно. Ніхто ніколи не повинен утримувати людину проти її волі… або будь-коли запитувати дозволу на доступ до всього, над чим вони так багато працювали", — написав він у Twitter.

Нинішній бойфренд Брітні Сем Асгарі теж підтримав кохану. Спочатку він опублікував знімок, на якому позує в футболці із закликом #Free Britney, а потім поділився фото левиці. Раніше він говорив про те, що Брітні — це левиця, яка надихає його. Тому картинка, що зʼявилася після виступу Спірс в суді, досить красномовна у тому, що стосується підтримки Семом своєї дівчини.

[ + – ] Сем Асгарі

Слова підтримки для Брітні прозвучали від Мераї Керрі, Віри Вонг, Хлої Кардашʼян, Кет Дженінгс і багатьох інших. Вони щиро захоплюються сміливістю артистки і вірять, що після цього вчинку та отримає довгоочікувану свободу.

Нагадаємо, Брітні Спірс у пів годинному виступі в суді розповіла, як 13 років перебуває фактично в рабстві свого батька і його менеджерів і не може кроку ступити без їх дозволу. Вона поділилася одкровеннями про те, як її примушували працювати без вихідних і накачували небезпечними ліками, попросивши дати їй свободу і можливість повноцінно жити.