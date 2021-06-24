Знаменитости поддержали Бритни Спирс после ее откровений в суде

Деятели шоу-бизнеса, а также друзья артистки призывают освободить ее от опеки и дать ей нормально жить.

Откровения 39-летней Бритни Спирс на слушании дела об опеке, где она просила судью «вернуть ей ее жизнь», произвели эффект разорвавшейся бомбы. Звезды шоу-бизнеса. А также ее бывший и нынешний парни уже высказались в поддержку артистки, которая 13 лет находится под полной опекой своего отца и не может шагу ступить без его разрешения.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Так, мать светской львицы Пэрис Хилтон Кэти и ее дочь Ники заявили, что они верят во все, сказанное Спирс. Эти слова прозвучали после шоу "Смотри, что происходит вживую с Энди Коэном". Они не только поддержали певицу но и призвали дать ей свободу.

Такой поступок стал их откликом на слова Бритни о том, что она жалеет, что когда-то не поверила в рассказы Пэрис о том, что той в свое время довелось пережить в школе-интернате.

Сам Энди Коэн, известный американский телеведущий, тоже не стал молчать о объявил Джейми Спирса, отца певицы, "заср*цем дня".

"Она женщина, и она определенно заслуживает гораздо большего, чем дешевую "дорогую мамочку" в квадратном костюме. Бритни, после мужества, которое ты продемонстрировала сегодня, ты на сто процентов сильнее, чем вчера. И Джейми, если ты хочешь заработать деньги в будущем, я предлагаю тебе лучше поработать, с*ка!", – не сдерживался он.

Бывший парень Спирс, певец Джастин Тимберлейк, с которым она встречалась на заре их славы, также выразил ей свою поддержку.

[ + – ] Бритни Спирс и Джастин Тимберлейк

"Независимо от нашего прошлого, хорошего и плохого, и независимо от того, как давно это было… то, что с ней происходит, просто неправильно. Никто никогда не должен удерживать человека против его воли… или когда-либо спрашивать разрешения на доступ ко всему, над чем они так много работали", – написал он в Twitter.

Нынешний бойфренд Бритни Сэм Асгари тоже поддержал возлюбленную. Сначала он опубликовал снимок, на котором позирует в футболке с призывом #Free Britney, а затем поделился фото львицы. Ранее он говорил о том, что Бритни – это львица, которая вдохновляет его. Поэтому картинка, появившаяся после выступления Спирс в суде, весьма красноречива в том, что касается поддержки Сэмом своей девушки.

[ + – ] Сэм Асгари

Слова поддержки для Бритни прозвучали от Мерайи Керри, Веры Вонг, Хлои Кардашьян, Кэт Дженингс и многих других. Они искренне восхищаются смелостью артистки и верят, что после этого поступка та получит долгожданную свободу.

Напомним, Бритни Спирс в получасовом выступлении в суде рассказала, как 13 лет находится фактически в рабстве своего отца и его менеджеров и не может шагу ступить без их разрешения. Она поделилась откровениями о том, как ее заставляли работать без выходных и накачивали опасными лекарствами, попросив дать ей свободу и возможность полноценно жить.