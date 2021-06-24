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Знаменитости поддержали Бритни Спирс после ее откровений в суде

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Бритни Спирс, певица, фото
Фото: Открытые источники

Деятели шоу-бизнеса, а также друзья артистки призывают освободить ее от опеки и дать ей нормально жить.

Откровения 39-летней Бритни Спирс на слушании дела об опеке, где она просила судью «вернуть ей ее жизнь», произвели эффект разорвавшейся бомбы. Звезды шоу-бизнеса. А также ее бывший и нынешний парни уже высказались в поддержку артистки, которая 13 лет находится под полной опекой своего отца и не может шагу ступить без его разрешения.

Так, мать светской львицы Пэрис Хилтон Кэти и ее дочь Ники заявили, что они верят во все, сказанное Спирс. Эти слова прозвучали после шоу "Смотри, что происходит вживую с Энди Коэном". Они не только поддержали певицу но и призвали дать ей свободу.

Такой поступок стал их откликом на слова Бритни о том, что она жалеет, что когда-то не поверила в рассказы Пэрис о том, что той в свое время довелось пережить в школе-интернате.

Сам Энди Коэн, известный американский телеведущий, тоже не стал молчать о объявил Джейми Спирса, отца певицы, "заср*цем дня".

"Она женщина, и она определенно заслуживает гораздо большего, чем дешевую "дорогую мамочку" в квадратном костюме. Бритни, после мужества, которое ты продемонстрировала сегодня, ты на сто процентов сильнее, чем вчера. И Джейми, если ты хочешь заработать деньги в будущем, я предлагаю тебе лучше поработать, с*ка!", – не сдерживался он.

Бывший парень Спирс, певец Джастин Тимберлейк, с которым она встречалась на заре их славы, также выразил ей свою поддержку.

Бритни Спирс, Джастин Тимберлейк
Бритни Спирс и Джастин Тимберлейк

"Независимо от нашего прошлого, хорошего и плохого, и независимо от того, как давно это было… то, что с ней происходит, просто неправильно. Никто никогда не должен удерживать человека против его воли… или когда-либо спрашивать разрешения на доступ ко всему, над чем они так много работали", – написал он в Twitter.

Нынешний бойфренд Бритни Сэм Асгари тоже поддержал возлюбленную. Сначала он опубликовал снимок, на котором позирует в футболке с призывом #Free Britney, а затем поделился фото львицы. Ранее он говорил о том, что Бритни – это львица, которая вдохновляет его. Поэтому картинка, появившаяся после выступления Спирс в суде, весьма красноречива в том, что касается поддержки Сэмом своей девушки.

Сэм Асгари, бойфренд, Бритни Спирс
Сэм Асгари
львица, бойфренд, Бритни Спирс

Слова поддержки для Бритни прозвучали от Мерайи Керри, Веры Вонг, Хлои Кардашьян, Кэт Дженингс и многих других. Они искренне восхищаются смелостью артистки и верят, что после этого поступка та получит долгожданную свободу.

Напомним, Бритни Спирс в получасовом выступлении в суде рассказала, как 13 лет находится фактически в рабстве своего отца и его менеджеров и не может шагу ступить без их разрешения. Она поделилась откровениями о том, как ее заставляли работать без выходных и накачивали опасными лекарствами, попросив дать ей свободу и возможность полноценно жить.