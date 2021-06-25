Брітні Спірс попросила вибачення перед шанувальниками за брехню

За словами артистки, удавання в Instagram допомогло їй.

39-річна американська співачка Брітні Спірс через добу після виступу в суді Лос-Анджелеса по відеозвʼязку, який став справжньою інформаційною бомбою, опублікувала в соціальній мережі Instagram пост, у якому принесла вибачення своїм вірним шанувальникам.

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Вона попросила у фанатів вибачення за те, що показувала їм своє нібито ідеальне життя, хоча те таким не було від слова зовсім і проходило в боротьбі.

"Я вірю, що всі ми, як люди, хочемо казкового життя, і, до речі, я написала … моє життя виглядає приголомшливо … Я думаю, це те, до чого ми всі прагнемо! Я прошу вибачення за те, що прикидалася, ніби я була в порядку останні два роки … Я зробила це через свою гордість, і мені було ніяково розповідати про те, що зі мною сталося … Але, чесно кажучи, хто не хоче знімати свій Instagram у веселому світі?", — пише артистка.

Як відомо, Спірс часто публікувала відео, на яких вона танцює, дуріє, сміється, і з боку це виглядало так, ніби в неї все чудово і немає ніяких проблем. Однак, на суді знаменитість заявила, що під усім цим ховалися справжній біль і депресія.

"Хочете вірте, хочете ні, удавання, що зі мною все гаразд, насправді допомогло", — зазначила вона і доповнила пост цитатою Альберта Ейнштейна: "Якщо ви хочете, щоб ваші діти були розумними, читайте їм казки. Якщо хочете, щоб вони були дуже розумними, читайте їм більше казок".

Своє звернення до підписників вона закінчила на оптимістичній ноті:

"Instagram допоміг мені створити відмінну можливість поділитися своєю присутністю, існуванням і просто відчути, що я значу, незважаючи на те, через що я проходила, і агов, це спрацювало. Тому я вирішила почати читати більше казок!"

У свою чергу бойфренд Брітні, 27-річний Сем Асгарі, опублікував кілька відеороликів пари на приватному літаку. ЗМІ припускають, що вони разом вирушили на відпочинок, і це може бути хорошим знаком, оскільки раніше всі пересування Спірс строго обмежувалися її батьком і його командою.

Нагадаємо, на суді співачка у виступі тривалістю майже півгодини розповіла про те, що 13 останніх років її життя під опікою батька стали для неї справжнім пеклом. Її змушували працювати без вихідних, не дозволяли користуватися заробленими грошима, на які жили всі її родичі, забороняли мати дітей і навіть змусили поставити внутрішньоматкову спіраль. Навіть рідна мати рік не пускала її до перукарів і стилістів. Крім того, співачку накачували препаратами, які шкодили їй, щоб видати її за неадекватну і не втратити опіки. Брітні просить суддю "повернути їй її життя".

Знаменитості вже висловили слова підтримки артистці і захопилися її сміливістю. Що стосується юристів артистки, то вони поки що не подавали клопотання з вимогою про припинення опіки.