Бритни Спирс извинилась перед поклонниками за ложь

По словам артистки, притворство в Instagram помогло ей.

39-летняя американская певица Бритни Спирс через сутки после шокирующего выступления в суде Лос-Анджелеса по видеосвязи, ставшего настоящей информационной бомбой, опубликовала в социальной сети Instagram пост, в котором принесла извинения своим верным поклонникам.

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Она попросила у фанатов прощения за то, что показывала им свою якобы идеальную жизнь, хотя та такой не являлась от слова совсем и проходила в борьбе.

"Я верю, что все мы, как люди, хотим сказочной жизни, и, кстати, я написала… моя жизнь выглядит потрясающе… Я думаю, это то, к чему мы все стремимся! Я прошу прощения за то, что притворялась, будто я была в порядке последние два года… Я сделала это из-за своей гордости, и мне было неловко рассказывать о том, что со мной произошло… Но, честно говоря, кто не хочет снимать свой Instagram в веселом свете?", – пишет артистка.

Как известно, Спирс часто публиковала видео, на которых она танцует, дурачится, смеется, и со стороны это выглядело так, будто у нее все отлично и нет никаких проблем. Однако на суде знаменитость заявила, что под всем этим скрывалась настоящая боль и депрессия.

"Хотите верьте, хотите нет, притворство, что я в порядке, на самом деле помогло", – отметила она и дополнила пост цитатой Альберта Эйнштейна: "Если вы хотите, чтобы ваши дети были умными, читайте им сказки. Если хотите, чтобы они были очень умными, читайте им больше сказок".

Свое обращение к подписчикам она закончила на оптимистичной ноте:

"Instagram помог мне создать отличную возможность поделиться своим присутствием, существованием и просто почувствовать, что я значу, несмотря на то, через что я проходила, и эй, это сработало. Поэтому я решила начать читать больше сказок!"

В свою очередь бойфренд Бритни, 27-летний Сэм Асгари, опубликовал несколько видеороликов пары на частном самолете. СМИ предполагают, что они вместе отправились на отдых, и это может быть хорошим знаком, поскольку раньше все передвижения Спирс строго ограничивались ее отцом и его командой.

Напомним, на суде певица в выступлении продолжительностью почти полчаса рассказала о том, что 13 последних лет ее жизни под опекой отца стали для нее настоящим адом. Ее заставляли работать без выходных, не позволяли пользоваться заработанными деньгами, на которые жили все ее родственники, запрещали иметь детей и даже заставили поставить внутриматочную спираль. Даже родная мать год не пускала ее к парикмахерам и стилистам. Кроме того, певицу накачивали препаратами, которые вредили ей, чтобы выдать ее за неадекватную и не лишиться опеки. Бритни просит судью "вернуть ей ее жизнь".

Знаменитости уже высказали слова поддержки артистке и восхитились ее смелостью. Что касается юристов артистки, то они пока что не подавали ходатайство с требованием о прекращении опеки.