Сестра Брітні Спірс порушила мовчання після приголомшливих одкровень співачки

За словами Джеймі Лінн, вона завжди підтримувала сестру, але робила це непублічно.

30-річна Джеймі Лінн Спірс, молодша сестра Брітні Спірс, уперше висловилася після того, як артистка в майже півгодинному зверненні до судді розповіла про те, у якому пеклі живе останні 13 років. У сторіз свого Instagram вона заявила, що із самого народження «любила, обожнювала і підтримувала тільки свою сестру». За її словами, вона підтримає будь-яке рішення Брітні, будь то бажання загубитися в тропічних лісах і народити купу немовлят або ж повернутися на сцену і домінувати над світом.

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"Мені в будь-якому випадку нічого втрачати або отримувати. Ця ситуація не впливає на мене, тому що я всього лише її сестра, яка дбає лише про її щастя", — зазначила Джеймі Лінн.

Вона наголосила, що не виставляла підтримку своєї родички напоказ.

"Можливо, я не підтримувала її так, як хотілося б публіці, за допомогою хештегу на публічній платформі, але можу запевнити вас, що я підтримувала свою сестру задовго до того, як зʼявився хештег. І я буду підтримувати її ще довго", — додала вона, витираючи сльози.

У зверненні дівчина поспішила абстрагуватися від інших членів сімʼї, яких Брітні звинуватила в знущаннях над нею і навіть зазначила, що хотіла б їх покарати через суд:

"Я не моя сімʼя. Я сама по собі. Я говорю за себе. Я так пишаюся тим, що вона говорила правду. Я так пишаюся нею за те, що вона попросила допомоги, як я сказала їй зробити ще багато років тому. Якщо відмова від опіки, політ на Марс або щось ще, що вона хоче зробити, зроблять її щасливою, я підтримую це на 100%. Тому що я підтримую свою сестру. Я люблю свою сестру. Завжди так було, завжди буде. Поки вона щаслива. Продовжуймо молитися. Це все".

[ + – ] Джеймі Лінн Спірс Фото: Jamie Lynn Spears/Instagram

Виступаючи на слуханні в суді, Джеймі Лінн зазначила, що єдина причина, через яку вона не коментувала в минулому опікунство своєї старшої сестри, полягала в тому, що вона хотіла дати тій можливість висловитися за себе.

"Тепер, коли вона дуже чітко говорить і сказала те, що їй потрібно сказати, я відчуваю, що можу наслідувати її приклад і сказати те, що, як мені здається, мені потрібно сказати", — заявила вона.

Нагадаємо, у середу, 23 червня, Брітні виступила по відеозвʼязку в суді, у якому звернулася до судді Бренді Пенні з проханням припинити її опікунство. Останні 13 років співачка не могла приймати важливі особисті або фінансові рішення без схвалення свого батька, Джеймі Спірса.

"Я не знала, що можу подати прохання про припинення опіки. Чесно кажучи, я цього не знала. Це деморалізує те, через що я пройшла. Я ніколи не говорила цього відкрито, ніколи не думала, що мені повірять. Я не брешу. Я просто хочу повернути своє життя. Минуло 13 років, і цього досить. Я хочу, щоб мене чули", — сказала артистка.

Слова Брітні викликали ефект бомби, що розірвалася. Свою підтримку артистці висловили чимало знаменитостей. Пізніше співачка попросила вибачення перед шанувальниками за те, що брехала їм про своє ідеальне життя.