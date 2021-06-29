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Сестра Бритни Спирс нарушила молчание после шокирующих откровений певицы

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Джейми Линн Спирс, Бритни Спирс

По словам Джейми Линн, она всегда поддерживала сестру, но делала это непублично.

30-летняя Джейми Линн Спирс, младшая сестра Бритни Спирс, впервые высказалась после того, как артистка в почти получасовом обращении к судье рассказала о том, в каком аду живет последние 13 лет. В сториз своего Instagram она заявила, что с самого рождения «любила, обожала и поддерживала только свою сестру». По ее словам, она поддержит любое решение Бритни, будь то желание затеряться в тропических лесах и родить кучу младенцев или же вернуться на сцену и доминировать над миром.

"Мне в любом случае нечего терять или приобретать. Эта ситуация не влияет на меня, потому что я всего лишь ее сестра, которая заботится только о ее счастье", – отметила Джейми Линн.

Она подчеркнула, что не выставляла поддержку своей родственницы напоказ.

"Может быть, я не поддерживала ее так, как хотелось бы публике, с помощью хэштега на публичной платформе, но могу заверить вас, что я поддерживала свою сестру задолго до того, как появился хэштег. И я буду поддерживать ее еще долго", – добавила она, вытирая слезы.

В обращении девушка поспешила абстрагироваться от остальных членов семьи, которых Бритни обвинила в издевательствах над ней и даже отметила, что хотела бы их наказать через суд:

"Я не моя семья. Я сам по себе. Я говорю за себя. Я так горжусь тем, что она говорила правду. Я так горжусь ею за то, что она попросила помощи, как я сказала ей сделать еще много лет назад. Если отказ от опеки, полет на Марс или что-то еще, что она хочет сделать, сделают ее счастливой, я поддерживаю это на 100%. Потому что я поддерживаю свою сестру. Я люблю свою сестру. Всегда было, всегда будет. Пока она счастлива. Давайте продолжать молиться. Это все".

Джейми Линн Спирс, сестра, Бритни Спирс
Джейми Линн Спирс
Фото: Jamie Lynn Spears/Instagram

Выступая на слушании суде, Джейми Линн отметила, что единственная причина, по которой она не комментировала в прошлом опекунство своей старшей сестры, заключалась в том, что она хотела дать той возможность высказаться за себя.

"Теперь, когда она очень четко говорит и сказала то, что ей нужно сказать, я чувствую, что могу последовать ее примеру и сказать то, что, как мне кажется, мне нужно сказать", – заявила она.

 Напомним, в среду, 23 июня, Бритни выступила по видеосвязи в суде, в котором обратилась к судье Бренде Пенни с просьбой прекратить ее опекунство. Последние 13 лет певица  не могла принимать важные личные или финансовые решения без одобрения своего отца, Джейми Спирса.

"Я не знала, что могу подать прошение о прекращении опеки. Честно говоря, я этого не знала. Это деморализует то, через что я прошла. Я никогда не говорила этого открыто, никогда не думала, что мне поверят. Я не лгу. Я просто хочу вернуть свою жизнь. Прошло 13 лет, и этого достаточно. Я хочу, чтобы меня слышали", – сказала артистка.

Речь Бритни вызвала эффект разорвавшейся бомбы. Свою поддержку артистке высказали немало знаменитостей. Позже певица извинилась перед поклонниками за то, что лгала им о своей идеальной жизни.